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Resumen: Más de 2.500 familias afectadas por inundaciones en Facatativá tras el desbordamiento de ríos y quebradas. Autoridades atienden la emergencia.

Fuertes lluvias dejan más de 2 mil familias afectadas por inundaciones en Facatativá

Las inundaciones en Facatativá tienen en alerta a las autoridades y a miles de habitantes tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de varios afluentes, dejando un panorama de emergencia en este municipio de Cundinamarca.

De acuerdo con los reportes oficiales, cerca de 2.500 familias resultaron afectadas luego de que el agua ingresara a viviendas, locales comerciales y vías principales.

La situación comenzó el pasado 18 de marzo, cuando la quebrada San Rafael, el río Botello y un embalse superaron su capacidad, inundando al menos 15 barrios y cinco veredas.

Durante horas, los habitantes vivieron momentos de angustia al ver cómo el nivel del agua subía rápidamente, alcanzando sótanos, primeros pisos y destruyendo enseres, muebles y mercancía.

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Aunque las lluvias cesaron en la noche, lo que permitió avanzar en labores de limpieza y evacuación del agua, el panorama sigue siendo complejo.

Sectores como Girardot, Paraíso, Villas de Manjuí y San Benito están entre los más golpeados, mientras que en zonas rurales también se reportan derrumbes, caída de árboles, vías bloqueadas e inundaciones.

Las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud de la emergencia, no se registran víctimas fatales ni personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales son considerables y varios vehículos quedaron atrapados en medio de las inundaciones.

Equipos de emergencia, junto con la administración municipal, continúan trabajando en la atención de la crisis, con apoyo de maquinaria y organismos de socorro para restablecer la movilidad y asistir a los damnificados.

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