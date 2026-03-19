Resumen: Autoridades inadmiten a ciudadano estadounidense en Medellín por presuntos fines de explotación sexual. Ya son 28 casos en 2026.

Frenan a estadounidense que iba a Medellín con equipaje sospechoso en el aeropuerto de Rionegro

Un nuevo caso de extranjero inadmitido en Medellín encendió las alertas de las autoridades, luego de que un ciudadano estadounidense fuera interceptado y rechazado en su ingreso al país por presuntos fines relacionados con explotación sexual.

La decisión fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que este tipo de perfiles no son bienvenidos en la ciudad.

Según explicó, la inadmisión se logró gracias a un trabajo articulado entre distintas dependencias del Distrito y Migración Colombia, en medio de una estrategia para frenar delitos asociados al turismo sexual.

De acuerdo con la información oficial, durante los controles migratorios se realizó una inspección al equipaje de un ciudadano estadounidense, donde se habrían encontrado elementos que despertaron sospechas, como grandes cantidades de ropa interior femenina y objetos de carácter sexual. Esto llevó a las autoridades a tomar la decisión de impedir su ingreso al territorio nacional.

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Con este procedimiento, ya serían al menos 28 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en Medellín en lo que va del año por situaciones similares. Según las autoridades, varios de ellos incluso están siendo investigados en sus países de origen por posibles conductas delictivas.

Desde Migración Colombia reiteraron que estas acciones responden a lineamientos del Gobierno Nacional para combatir la explotación sexual y proteger a la población vulnerable, especialmente a menores de edad.

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Entretanto, la Alcaldía de Medellín insistió en que continuará reforzando los controles y operativos para evitar que este tipo de personas ingresen a la ciudad, dejando claro que la prioridad es garantizar la seguridad y la dignidad de sus habitantes.

Siguiendo instrucciones del Presidente @petrogustavo inadmitimos otro estadounidense en Medellín.

Tras verificación autorizada al equipaje detectamos grandes cantidades de ropa interior femenina y juguetes sexuales.

Cero tolerancia con el turismo con fines de explotación sexual pic.twitter.com/UIgEWkfh20 — Migración Colombia (@MigracionCol) March 19, 2026

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