¡Calles convertidas en ríos! Fuerte aguacero dejó inundaciones y caos en Bello

En la tarde de este jueves 23 de octubre, el municipio de Bello vivió una fuerte jornada de lluvias que dejó calles inundadas, vehículos atrapados y preocupación entre los habitantes de varios barrios del norte del Valle de Aburrá.

Las fuertes precipitaciones iniciaron pasada la 1:00 p.m. y afectaron zonas como Calle Vieja, quebrada El Hato, Zamora, Niquía y Acevedo, donde las vías principales quedaron totalmente cubiertas por el agua.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran el impacto del aguacero: carros atrapados, agua entrando a viviendas y quebradas al límite de su capacidad.

Uno de los puntos más críticos fue vía Machado, entre Calle Vieja y Gabriela, donde el agua arrastró residuos y dificultó la movilidad.

Las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo sobre las quebradas y zonas de ladera.

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) confirmó que las lluvias de alta intensidad se concentraron sobre el norte del Valle, con epicentro en Bello y sectores vecinos.

Recomendaciones:

Transitar con precaución por vías inundadas.

Evitar acercarse a ríos, quebradas y zonas de ladera.

Atender las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para mantenerse informada y reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales.

