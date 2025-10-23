Resumen: Fuerte aguacero causó caos e inundaciones en Medellín. Varias vías, como la Avenida Paralela, fueron cerradas. SIATA reporta que las lluvias persistirán durante las próximas horas.

¡Caos tras fuerte aguacero en Medellín! Se registran inundaciones en varios sectores de la ciudad

En la tarde de este jueves 23 de octubre, Medellín vivió un verdadero caos vehicular por cuenta de las inundaciones que se registraron en diferentes sectores de la ciudad tras un fuerte aguacero.

De acuerdo con los reportes oficiales, la Avenida Paralela fue una de las vías más afectadas. Las autoridades confirmaron el cierre total a la altura de la estación Acevedo, en sentido Norte – Sur, debido a la acumulación de agua que impidió el paso de vehículos.

Asimismo, se reportó otra inundación en la carrera 63A con calle 103, a la altura de la quebrada Tinajas, donde el agua también superó los niveles normales. Las autoridades también reportaron el cierre total del deprimido de la Feria de Ganado.

Lea también: ‘Aquí nadie ha parado’: Fico Gutiérrez explicó avances en obras por socavón del Metro de Medellín

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) informó que se registraron precipitaciones de alta intensidad en el Distrito y en municipios como Envigado, Bello, Girardota y Copacabana, mientras que en otras zonas del Valle se presentaron lluvias de moderada intensidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

A las 2:51 p.m. el SIATA actualizó el reporte indicando que persisten las precipitaciones de baja a moderada intensidad en el nororiente de Medellín, así como en los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, y que se espera que continúen al menos durante los próximos 30 minutos mientras el sistema se desplaza hacia el nororiente.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar transitar por las zonas inundadas y tomar vías alternas.

Más noticias de Medellín