Aguacero inundó el deprimido de la calle 94 en Bogotá: carros quedaron atrapados

Resumen: Fuertes lluvias provocaron inundaciones en el norte de Bogotá, especialmente en el deprimido de la calle 94, donde bomberos rescataron un vehículo atrapado.

Las intensas inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de la tarde de este lunes 9 de marzo generaron serias afectaciones en el norte de Bogotá, especialmente en el deprimido de la calle 94, donde el agua acumulada terminó cubriendo gran parte de la vía y complicando la movilidad.

Uno de los puntos más críticos fue el deprimido de la calle 94 con carrera 9, donde el nivel del agua aumentó rápidamente y dejó vehículos atrapados dentro del paso deprimido.

Equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar labores de rescate.

Durante la intervención, los bomberos lograron retirar al menos un vehículo que había quedado atrapado por las inundaciones en el sector. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

Lea también: ¡Última Hora! Sismo en Colombia de magnitud 4.7 se sintió en varias ciudades

Las autoridades indicaron que, aunque el paso deprimido continúa habilitado, el tránsito se mantiene con flujo controlado debido a los encharcamientos que persisten en la zona.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Además del deprimido de la calle 94, las autoridades reportaron otras inundaciones en diferentes puntos del norte de la ciudad, entre ellos la carrera 9 con calles 113 y 117, la calle 127 con carrera 9A, la carrera 15 con calle 116 y la carrera séptima con calle 123.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones climáticas y atendiendo emergencias relacionadas con las lluvias, mientras recomiendan a los conductores transitar con precaución y evitar las zonas donde se presentan acumulaciones de agua.

Más noticias de Bogotá