¡Última Hora! Sismo en Colombia de magnitud 4.7 se sintió en varias ciudades

Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha emitido el boletín actualizado tras el fuerte temblor que sacudió al país la tarde de este lunes 9 de marzo. Aunque inicialmente se reportó una magnitud preliminar de 4.2, la revisión técnica oficial confirmó que el sismo tuvo una magnitud de 4.7.

El evento sísmico se registró exactamente a las 17:11 hora local (5:11 p. m.) y tuvo como epicentro el municipio de El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca.

Detalles Técnicos del Sismo (Actualizado):

Magnitud: 4.7

Profundidad: 91 km (Profundidad intermedia)

Epicentro: El Cairo – Valle del Cauca, Colombia

Coordenadas: Latitud 4.74°, Longitud -76.19°

¿Dónde se sintió con más fuerza?

Debido a su ubicación en el norte del Valle y una profundidad de 91 kilómetros, las ondas sísmicas se expandieron con facilidad hacia los departamentos vecinos. Reportes ciudadanos indican que se sintió con intensidad en:

Valle del Cauca: Cali, Cartago y Ansermanuevo.

Eje Cafetero: Pereira, Armenia y Manizales.

Antioquia: Medellín, Itagüí y Envigado (especialmente en edificios altos).

Chocó: Quibdó e Istmina.

Hasta el momento, las unidades de Gestión del Riesgo en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero no reportan daños en infraestructuras críticas o viviendas, aunque continúan los recorridos de verificación en las zonas rurales de El Cairo.