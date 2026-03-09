Menú Últimas noticias
    ¡Última Hora! Sismo en Colombia de magnitud 4.7 se sintió en varias ciudades

    La profundidad fue de solo 91 kilómetros

    Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha emitido el boletín actualizado tras el fuerte temblor que sacudió al país la tarde de este lunes 9 de marzo. Aunque inicialmente se reportó una magnitud preliminar de 4.2, la revisión técnica oficial confirmó que el sismo tuvo una magnitud de 4.7.

    El evento sísmico se registró exactamente a las 17:11 hora local (5:11 p. m.) y tuvo como epicentro el municipio de El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca.
    Detalles Técnicos del Sismo (Actualizado):

    Magnitud: 4.7

    Profundidad: 91 km (Profundidad intermedia)

    Epicentro: El Cairo – Valle del Cauca, Colombia

    Coordenadas: Latitud 4.74°, Longitud -76.19°

    ¿Dónde se sintió con más fuerza?

    Debido a su ubicación en el norte del Valle y una profundidad de 91 kilómetros, las ondas sísmicas se expandieron con facilidad hacia los departamentos vecinos. Reportes ciudadanos indican que se sintió con intensidad en:

    Valle del Cauca: Cali, Cartago y Ansermanuevo.

    Eje Cafetero: Pereira, Armenia y Manizales.

    Antioquia: Medellín, Itagüí y Envigado (especialmente en edificios altos).

    Chocó: Quibdó e Istmina.

    Hasta el momento, las unidades de Gestión del Riesgo en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero no reportan daños en infraestructuras críticas o viviendas, aunque continúan los recorridos de verificación en las zonas rurales de El Cairo.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


