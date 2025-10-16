Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Caos en la Avenida Regional de Medellín por inundaciones cerca a las estaciones Acevedo y Madera del Metro. Noche de emergencia y colapso vial entre el 15 y 16 de octubre.

La Avenida Regional amaneció inundada tras la noche de lluvias en Medellín

Intensas precipitaciones que se extendieron por más de seis horas se presentaron en el norte del Valle de Aburrá.

El hecho climático, que comenzó a registrarse sobre las 7:15 p.m. de este miércoles 15 de octubre y solo cesó a la 1:30 a.m. de la madrugada de hoy, jueves 16 de octubre, generó un colapso en los corredores viales de la ciudad.

La Avenida Regional amaneció inundada. Los altos niveles de agua hicieron intransitables dos puntos clave: la zona aledaña a la estación Acevedo del Metro de Medellín y el sector de la estación Madera.

En ambas áreas, la inundación paralizó por completo el tráfico vehicular y peatonal, obligando a los conductores a buscar rutas alternas.

Las autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro estuvieron desplegadas en la zona, tratando de mitigar los efectos del fenómeno natural y restablecer la normalidad en el tráfico.

