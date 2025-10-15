¡Indignante maltrato en Cali! Autoridades rescatan a tres perros en condiciones críticas tras semanas de abandono

Resumen: En Cali, tres perros fueron rescatados tras semanas de abandono extremo, presentando desnutrición, parásitos e ictericia. La Uaepa, junto con el CTI y la Policía Ambiental, intervino bajo orden de allanamiento de la Fiscalía. Actualmente reciben atención médica en el Centro de Bienestar Animal y serán incluidos en el programa de adopción, mientras se adelanta un proceso penal contra sus responsables por maltrato animal.

Laika, Chocolate y Negrita, tres perrOs que vivían en condiciones de abandono extremo en la Comuna 6 de Cali, fueron rescatados por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), en coordinación con el CTI y la Policía Ambiental, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de allanamiento para brindarles atención urgente.

Al llegar a la vivienda, los funcionarios encontraron a los animales en estado crítico: con extrema desnutrición, ictericia, mucosas pálidas que indicaban posible anemia, presencia de parásitos y signos de debilidad física y emocional, producto de una presunta privación prolongada de alimento, agua y cuidados veterinarios.

Inmediatamente, los tres caninos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal (CBA), donde reciben tratamiento médico especializado, alimentación adecuada y acompañamiento para recuperar su confianza. La Fiscalía adelanta un proceso penal por maltrato animal contra los responsables, con el objetivo de que se tomen medidas legales y se siente un precedente en la ciudad.

Una vez se recupere su salud, Laika, Chocolate y Negrita serán incluidos en el programa de adopción del CBA, con la intención de encontrarles hogares donde puedan recibir cuidados y afecto. El caso resalta la importancia de la atención a los animales en situación de abandono y la necesidad de actuar frente al maltrato para garantizar su bienestar.