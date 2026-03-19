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Resumen: Autoridades alertan por reto viral con acetaminofén en Colombia; Medellín no registra casos, pero refuerzan medidas de prevención.

¡Alerta por reto viral! Jóvenes se intoxican con acetaminofén en Colombia

Un peligroso reto viral que circula en redes sociales tiene en alerta a las autoridades de salud en Colombia. Se trata de un desafío en el que jóvenes consumen altas dosis de acetaminofén, poniendo en grave riesgo su vida.

Según el Ministerio de Salud, este reto consiste en ingerir grandes cantidades del medicamento y medir quién permanece más tiempo hospitalizado, una conducta que ha encendido las alarmas por sus posibles consecuencias fatales.

El uso excesivo de acetaminofén puede provocar daños severos en el hígado, fallas hepáticas irreversibles e incluso la muerte.

Ante este panorama, la cartera de salud hizo un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente a padres de familia y cuidadores, para que mantengan control sobre los medicamentos en casa y estén atentos al comportamiento de niños y adolescentes.

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Asimismo, instó a droguerías y establecimientos comerciales a reportar compras inusuales de este fármaco, teniendo en cuenta que su venta es libre.

Las autoridades recalcaron que, en caso de una posible intoxicación, es fundamental acudir de inmediato a un centro médico.

Aunque Medellín no ha registrado casos hasta el momento, las autoridades locales mantienen vigilancia activa frente a este fenómeno digital que podría extenderse rápidamente.

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