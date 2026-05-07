Sicarios acribillan a la concejal del Centro Democrático Mileidy Villada en Obando

Resumen: Aunque hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el homicidio de la líder política, Indepaz señala que en la zona donde ocurrió el crimen tienen fuerte injerencia e influencia diversas bandas de carácter local, las cuales buscan mantener el control territorial y las rentas ilícitas.

Minuto30.com .- La violencia política cobró una nueva víctima en Colombia. En las últimas horas de este jueves 7 de mayo, se confirmó el asesinato de Mileidy Villada, reconocida líder política, concejal por el partido Centro Democrático y actual presidenta del Concejo Municipal de Obando, en el norte del Valle del Cauca.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó y denunció el lamentable suceso, confirmando una escalofriante cifra: con la muerte de Villada, ya son 56 los líderes y lideresas asesinados en Colombia en lo que va del año 2026.

Ataque sicarial en el barrio El Jardín

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por las autoridades y recopilados por Indepaz, el letal ataque bajo la modalidad de sicariato ocurrió en el barrio El Jardín del municipio vallecaucano.

La concejal fue interceptada por hombres fuertemente armados que se movilizaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Crónica de una muerte anunciada: Las alertas ignoradas

El asesinato de la presidenta del Concejo agudiza la crisis institucional en la región, pues su muerte ocurre en un territorio que ya estaba bajo la lupa estatal por su alto riesgo de orden público.

La Defensoría del Pueblo había emitido múltiples advertencias documentando la grave situación de seguridad en Obando:

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Alerta Temprana (AT) 013/25: Incluyó a Obando con un llamado a la acción prioritaria, advirtiendo sobre la imposición de «normas y otras formas de gobernanza ilegal» por parte de grupos armados, lo que representaba un riesgo permanente para la población civil y sus líderes.

AT 009/22 y el informe de seguimiento 026/24: Estos documentos reiteraron que el riesgo seguía siendo «alto» debido a la persistencia de estructuras criminales y al desplazamiento de las confrontaciones armadas hacia municipios cercanos.

Fallas del Estado: El dato más indignante revelado en los informes de seguimiento de la Defensoría es que la respuesta institucional fue parcial y desarticulada. Se evidenció que varias entidades del Estado no entregaron información completa sobre las acciones implementadas para atender las alertas y proteger a la población.

Actores armados en la zona

Aunque hasta el momento ningún grupo se ha atribuido el homicidio de la líder política, Indepaz señala que en la zona donde ocurrió el crimen tienen fuerte injerencia e influencia diversas bandas de carácter local, las cuales buscan mantener el control territorial y las rentas ilícitas.

Las autoridades policiales y judiciales adelantan las investigaciones urgentes para dar con el paradero de los sicarios motorizados.