Resumen: Un operativo conjunto de la Policía, la Alcaldía Local de La Candelaria y el IDPYBA permitió rescatar 404 animales que se vendían ilegalmente durante las Fiestas de Reyes en Bogotá. Entre ellos había pollos, patos, codornices, conejos y hámsters, muchos en condiciones de salud y bienestar deficientes, que ahora reciben atención veterinaria. Las autoridades también impusieron comparendos a quienes realizaban esta actividad ilegal.

Intervienen venta ilegal de animales en Bogotá: más de 400 especies rescatadas durante las Fiestas de Reyes

Un operativo interinstitucional permitió el rescate de 404 animales que eran comercializados de manera ilegal en el marco del Festival de Reyes Magos y Epifanía en el centro de Bogotá. La acción, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en coordinación con la Policía Nacional y la Alcaldía Local de La Candelaria, buscó frenar la venta de animales vivos en espacios públicos, práctica prohibida en la ciudad.

Entre los animales rescatados se encontraban 247 pollos, 43 patos, 22 codornices, 31 conejos y 61 hámsters, todos trasladados a la clínica veterinaria del IDPYBA para su valoración y atención. La inspección veterinaria evidenció que muchos de estos animales presentaban bajo peso corporal, pelaje en mal estado y debilidad general.

El informe del IDPYBA indicó deficiencias graves en el cuidado de los animales: alimentación inadecuada, falta de suministro de agua, comederos y bebederos en mal estado, así como ausencia de protocolos de desparasitación interna y externa, y carencia de medidas de medicina preventiva. Según las autoridades, muchos de los animales mostraban un comportamiento apático, sin expresar señales de alerta frente al entorno o a las personas.

Además de asegurar a los animales, la Policía de Bogotá impuso comparendos a quienes realizaban esta actividad ilegal, como parte del proceso sancionatorio complementario. La medida busca generar un efecto disuasorio frente a la venta de fauna en espacios públicos, garantizando al mismo tiempo el bienestar y la protección de los animales.

El IDPYBA enfatizó que la venta de animales vivos en espacios públicos está prohibida y que este tipo de operativos se mantendrán para prevenir el maltrato y asegurar condiciones dignas para las especies. “El objetivo es proteger a los animales y garantizar que se cumplan los estándares mínimos de cuidado y bienestar”, señaló la entidad.