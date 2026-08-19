¡Golpe al oro ilegal! Autoridades intervinieron tres minas en Buriticá, Antioquia

Resumen: Tres minas ilegales fueron intervenidas en Buriticá, Antioquia. Las autoridades inhabilitaron maquinaria utilizada para extraer oro y estimaron millonarias ganancias.

Tres minas ilegales dedicadas a la producción de oro fueron intervenidas por las autoridades en la zona rural de Buriticá, en el occidente de Antioquia, durante un operativo adelantado en la vereda Los Araos.

La acción fue ejecutada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 de la Cuarta Brigada, quienes ingresaron a los socavones e inhabilitaron diferentes equipos y elementos utilizados para desarrollar la extracción no autorizada de oro.

Según el informe militar, la maquinaria intervenida tendría un valor superior a los $18 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades estiman que las actividades que se realizaban en estos puntos representaban ingresos mensuales cercanos a los $750 millones de pesos.

La cifra corresponde a una producción aproximada de 1.800 gramos de oro al mes, de acuerdo con las estimaciones entregadas tras el procedimiento.

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Buriticá es uno de los principales puntos de extracción de oro en Colombia y concentra también una de las explotaciones auríferas más importantes del país, desarrollada por la multinacional Zijin-Continental Gold. En el municipio persiste una disputa entre la actividad minera legal y la extracción informal.

Las autoridades han señalado además la presencia de grupos armados en la zona, entre ellos el Clan del Golfo, situación que ha incidido en los conflictos relacionados con la explotación de los recursos mineros.

Con esta intervención, las autoridades buscan reducir la actividad de las minas ilegales y afectar las estructuras económicas asociadas con la explotación no autorizada de oro en Buriticá.

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