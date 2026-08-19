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Resumen: El ministro del Interior, Rodrigo Lara, oficializó el nombramiento realizado por el presidente Abelardo De la Espriella. Con esta posesión culmina el encargo temporal que venía ejerciendo el propio ministro sobre la entidad.

Didier Fabián Blanco Rodríguez asume como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

El Gobierno Nacional anunció un movimiento clave en la cúpula de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y los derechos humanos en el país. En las últimas horas, el Ministerio del Interior confirmó la posesión de Didier Fabián Blanco Rodríguez como el nuevo director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La ceremonia de toma de juramento estuvo liderada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien de esta manera entregó formalmente las riendas de la entidad.

Fin de la dirección encargada

El nombramiento de Blanco Rodríguez, designado directamente por el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, marca el fin de un periodo de transición administrativa dentro de la UNP.

Cabe recordar que, hasta la fecha, el propio ministro Rodrigo Lara Restrepo venía desempeñando temporalmente la dirección de la entidad en calidad de encargo, mientras el Jefe de Estado definía el perfil idóneo para asumir este crucial despacho de manera definitiva.

Los retos del nuevo director

Al asumir el cargo, Didier Fabián Blanco Rodríguez tendrá la inmensa responsabilidad de liderar el organismo estatal encargado de articular, implementar y evaluar las medidas de seguridad para salvaguardar la vida y la integridad de poblaciones vulnerables a lo largo y ancho del territorio nacional.

Entre las misiones principales de la UNP bajo esta nueva administración se encuentra: