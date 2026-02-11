Resumen: Medellín inicia la renovación del Parque Berrío con una inversión de $6.904 millones. El plan incluye Plaza Botero y Palacé, priorizando seguridad y patrimonio.

El corazón de Medellín se transforma: Inicia plan para recuperar el Parque Berrío y Plaza Botero

En una apuesta ambiciosa por devolverle el brillo al centro de la ciudad, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga anunció el inicio de una intervención integral en cuatro puntos neurálgicos: el Parque Berrío, la Plaza Botero, el sector de Palacé y los alrededores del metro.

Este plan, que busca proteger el patrimonio histórico y cultural de los antioqueños, arranca con una inversión inicial de $6.904 millones destinados exclusivamente a la recuperación del Parque Berrío, un espacio que no recibía una obra de esta magnitud desde 1995.

La renovación no será solo estética. El proyecto contempla el cambio total de los pisos por baldosa de grano para mejorar la seguridad peatonal, la recuperación de zonas verdes y la preservación de árboles que son considerados patrimonio ambiental de la zona.

Además, se modernizará el sistema de iluminación para combatir la inseguridad. Un punto clave es que las obras cuentan con el aval del Ministerio de Cultura, dado que impactan el entorno de la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, un icono arquitectónico de la capital antioqueña.

Lea también: Diego Pescador se corona como el mejor joven del Tour de Omán 2026

Sin embargo, el mandatario enfatizó que el componente más importante es el social. “El Centro es el barrio de todos, y por aquí pasan un millón y medio de personas al día. No es solo poner bonito el parque; es atender la problemática de habitantes de calle y trabajar con los venteros”, expresó Gutiérrez.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En este sentido, 141 vendedores informales entrarán en un proceso de reubicación y formalización bajo la Política Pública de Vendedores Informales, asegurando que puedan continuar con su labor mientras se ejecutan los trabajos.

Esta intervención forma parte de la campaña “Mi M2”, que invita a la ciudadanía a apropiarse y cuidar cada metro cuadrado de la ciudad.

La ejecución de las obras estará a cargo de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, garantizando un manejo técnico de alta calidad para este sector que es el epicentro de la cultura y el comercio paisa.

Con estas mesas de trabajo y pedagogía, la Alcaldía espera que para finales de año el centro sea un espacio más caminable, seguro y digno para todos.

Más noticias de Medellín