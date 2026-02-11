Diego Pescador triunfa como mejor joven en el Tour de Omán 2026, mientras Nairo Quintana y Molano destacan en el podio. Foto: tomada de Instagram: @movistar_team // @sprintcycling

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El ciclista colombiano Diego Pescador se consagró campeón de la clasificación de los jóvenes en el Tour de Omán 2026, tras una destacada actuación que culminó este 11 de febrero en la exigente cima de Green Mountain. Pescador finalizó noveno en la clasificación general individual, solo un puesto detrás de Nairo Quintana, quien fue el mejor colombiano de la competencia al ocupar la séptima casilla, mientras que Juan Sebastián Molano brilló en la regularidad obteniendo el tercer lugar en la clasificación por puntos. El triunfo absoluto de la carrera fue para el italiano Christian Scaroni, quien sentenció su liderato al ganar la etapa final, cerrando una jornada de gran protagonismo para el pedalismo nacional tanto en la pelea por la general como en las categorías secundarias.

Diego Pescador se corona como el mejor joven del Tour de Omán 2026

El ciclismo colombiano volvió a dejar su huella en territorio asiático tras el cierre del Tour de Omán 2026 este miércoles 11 de febrero.

Diego Pescador se consagró como la gran revelación de la competencia al adjudicarse el maillot blanco que lo acredita como el mejor de la clasificación de los jóvenes.

El corredor quindiano detuvo el cronómetro total en 19 horas, 34 minutos y nueve segundos, logrando superar por 13 segundos al noruego Martin Tjotta y por 14 al francés Louis Rouland, consolidando así su segundo Top 10 de la temporada.

La etapa reina, disputada entre Nizwa y la mítica llegada en alto de Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) sobre 155 kilómetros, fue el escenario donde se definieron las glorias del día.

En un ascenso implacable que seleccionó a los favoritos, el italiano Christian Scaroni lanzó un ataque fulminante en los últimos 200 metros para cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 3:23:19.

En esta batalla final, Nairo Quintana demostró su vigencia al arribar sexto a solo 16 segundos del ganador, mientras que Pescador selló su liderato juvenil al cruzar la meta en la décima posición a 30 segundos del vencedor.

En el balance definitivo de la clasificación general, Scaroni se coronó campeón absoluto con un acumulado de 19 horas, 33 minutos y 16 segundos, escoltado por Cristian Rodríguez y Adam Yates.

Diego Pescador se corona como el mejor joven del Tour de Omán 2026

La delegación colombiana firmó una actuación sobresaliente con dos ciclistas dentro de los diez mejores de la carrera: Nairo Quintana finalizó en la séptima casilla a 52 segundos del liderato, seguido inmediatamente por Diego Pescador, quien ocupó el noveno puesto a 53 segundos del italiano.

Por su parte, los velocistas Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano cumplieron con sus labores en la montaña finalizando en los puestos 97 y 98.

Además del éxito en la categoría juvenil y la solidez en la general, Colombia también fue protagonista en la lucha por la regularidad.

Juan Sebastián Molano alcanzó el tercer escalón en la clasificación por puntos con un total de 24 unidades, quedando muy cerca de los registros obtenidos por Scaroni y el francés Baptiste Veistroffer.

Con estos resultados, el pelotón nacional cierra una participación destacada en Omán, evidenciando el relevo generacional liderado por Pescador y la consistencia de sus figuras más experimentadas.

Más noticias de Deporte