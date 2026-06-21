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Resumen: Medellín habilitó nueve nuevos puntos de wifi gratuito en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de ampliar la cobertura de su red de conectividad pública y facilitar el acceso a internet sin costo en espacios de alta afluencia ciudadana, especialmente en parques, escenarios deportivos y zonas comunitarias donde se concentra gran actividad social.

¡Internet gratis en más barrios! Medellín estrena 9 puntos de wifi público: ¿dónde están ubicados?

La Alcaldía de Medellín puso en funcionamiento nueve nuevos puntos de acceso a internet gratuito en distintos sectores de la ciudad, ampliando la red de conectividad pública y ofreciendo más alternativas para que los ciudadanos accedan a servicios digitales sin costo.

Con esta expansión, la capital antioqueña consolida su estrategia de conectividad en espacios de uso cotidiano como parques, escenarios deportivos y zonas de encuentro comunitario, donde se concentra alta afluencia de personas.

Una red que sigue creciendo en la ciudad

La habilitación de estos espacios hace parte del proceso de fortalecimiento de la infraestructura digital del distrito, orientado a acercar la tecnología a más habitantes y facilitar el acceso a herramientas en línea.

Con la entrada en operación de estos nueve puntos adicionales, Medellín alcanzó 420 zonas de wifi público distribuidas entre comunas y corregimientos, un avance dentro de las metas del plan de desarrollo en materia de conectividad.

De acuerdo con información institucional, esta red continúa expandiéndose como parte de una estrategia para reducir brechas digitales y mejorar el acceso a servicios tecnológicos en distintos territorios.

Espacios comunitarios y deportivos, los principales beneficiados

Los nuevos puntos de conectividad fueron instalados en lugares de alta afluencia ciudadana, especialmente en escenarios deportivos y espacios recreativos donde confluyen diferentes comunidades:

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• Unidad Deportiva La Ladera (Villa Hermosa)

• Placa polideportiva El Vergel de los Cerros (Buenos Aires)

• Gimnasio al aire libre La Asomadera (Buenos Aires)

• Segundo Parque de Laureles (Laureles-Estadio)

• Cancha polideportiva Carlos E. Restrepo (Laureles-Estadio)

• Cancha sintética de San Javier

• Inicio de las escaleras eléctricas de San Javier

• Parque principal Aliadas (Belén)

• Desarrollo Deportivo Integral Las Mercedes (Belén)

Acceso digital para educación, trabajo y servicios

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La expansión del wifi público busca facilitar el acceso a internet para actividades de educación, empleo, emprendimiento y trámites digitales, permitiendo que más ciudadanos se conecten sin costo desde espacios abiertos.

La administración distrital señala que esta infraestructura contribuye a ampliar las oportunidades digitales y a fortalecer el acceso en condiciones más equitativas entre distintos sectores de la población.

Avance en la meta de conectividad

Con esta ampliación, Medellín continúa avanzando hacia las metas establecidas en su plan de desarrollo en materia de conectividad pública.

La red de wifi gratuito forma parte de una estrategia de transformación digital que busca fortalecer el acceso a internet en el territorio urbano y rural del distrito.

De manera paralela, el sistema registra millones de conexiones acumuladas desde su implementación, lo que refleja su uso constante para actividades cotidianas como estudio, trabajo y comunicación.

Uso responsable de redes públicas

Las autoridades han reiterado la importancia de hacer un uso responsable de las redes abiertas, teniendo en cuenta recomendaciones básicas de seguridad digital.

Entre ellas se incluye evitar transacciones sensibles en redes públicas, verificar la seguridad de los sitios web, mantener los dispositivos actualizados y no compartir información personal o contraseñas durante la conexión.

Con esta nueva ampliación, Medellín fortalece su infraestructura digital y amplía las opciones de conectividad para miles de ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.