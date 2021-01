En redes sociales han dejado ver la magnitud del incendio. Bomberos de Santiago de Chile confirmaron que la conflagración se registró a primera hora de esta mañana en el hospital San Borja Arriarán, que ha llevado a la evacuación de numerosos pacientes.

El ministro de Salud, Enrique Paris, habló sobre la situación actual del siniestro. “El incendio comenzó en una zona donde no hay paciente, en una zona administrativa y donde hay material como bodega. Por lo tanto no hay ningún paciente que haya sido herido o fallecido. No es verdad que vayan a fallecer pacientes“, indicó Paris.

Asimismo, el secretario de Estado hizo un llamado a la calma. “Nadie ha muerto, todos los traslados han sido con mucha calma”, recalcó. Además, detalló que 27 pacientes en situación crítica a causa de COVID-19. “Han sido trasladado con camillas con ventiladores portátiles. (También) han sido trasladado un niño y tres pacientes más que estaban en menos situación crítica”, informó CNN Chile.

Pasadas las 7 de esta mañana voraz incendio consume instalaciones de Hospital San Borja Arriaran, en Santiago Centro.

