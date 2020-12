A la vista de los demás pasajeros falleció un hombre, a quien le estuvieron prestando los primeros auxilios, pero aunque aterrizaron de emergencia el pasajero no logró sobrevivir.

De acuerdo con medios internacionales, la esposa del hombre que falleció en pleno avión le dijo a los paramédicos que su esposo habría tenido algunos síntomas del virus, incluida la pérdida del gusto y el olfato, durante los últimos días.

Uno de los profesionales que le prestaron los primeros auxilios detalló en su cuenta de Twitter que aún sabiendo que tenía síntomas de covid le dieron reanimación. “Sabiendo que tenía el conocimiento, la capacitación y la experiencia para ayudar, no podía quedarme sin hacer nada y ver morir a alguien”.

El avión aterrizó de emergencia en Nueva Orleans, pero no lograron que el hombre siguiera con vida. El hombre fue sacado del avión y declarado muerto en el hospital.

Se pudo conocer que el avión siguió su rumbo a Los Ángeles, pero antes desinfectaron todas las sillas de los pasajeros.

Personal de United Airlines avisó en un comunicado que la víctima no reveló que era portadora de coronavirus, por lo que no tardaron en cuestionar las medidas tomadas por dicha empresa.

