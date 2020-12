La ‘influencer’ alemana de 24 años habría fallecido por una insuficiencia cardíaca, de acuerdo con ‘The Sun’. Josi María estaría disfrutando de unas vacaciones en Gran Canaria, España, cuando murió.

Josi María compartió su historia en redes sociales, en varias oportunidades la ‘influencer’ le decía a sus seguidores que quería salir adelante y vencer su desorden alimenticio. “No quiero ser una de las 10 personas que mueren de anorexia”, fue uno de los últimos mensajes de Josi.

Medios internacionales recogen que, la chica murió en brazos de una amiga. Al parecer, se quedaron dormidas, pero Josi nunca despertó.

Unas de las fotografías que más marcó entre los 140.000 seguidores de Instagram, fue la que acompañó con este escrito: “no, no publico esta foto porque esté orgullosa de mi apariencia. Y no, tampoco la estoy publicando porque quiera motivar a otros para que se parezcan a mí. Publico esta foto es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañen. Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia. Porque quiero decir que no tenemos que escondernos, sin importar qué enfermedad psicológica suframos”.

La ‘influencer’ le daba ánimo a las mujeres que estaban pasando por la misma enfermedad.

“Los selfies no los hago porque me encante mi cuerpo. No. Los hago para recordar lo flaca que soy. Y cuando el diablillo aparece por mi cabeza, miro las fotos y me motivo. No quiero ser solo piel y huesos. Quiero estar en forma y feliz de vivir”, escribió en una de sus publicaciones.