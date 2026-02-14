Resumen: En un operativo conjunto en aguas de Necoclí, tropas del Ejército y la Armada, con apoyo de la DEA, interceptaron una lancha que transportaba 9.990 galones de gasolina, combustible que sería utilizado en la fabricación de alcaloides. Las autoridades estiman que la incautación representa una afectación económica superior a 1.300 millones de pesos para la estructura criminal señalada de operar en la región de Urabá.

Interceptan lancha con 10.000 galones de gasolina destinados a la producción de droga en Necoclí

Un operativo conjunto en aguas del Caribe antioqueño permitió frenar el traslado de cerca de 10.000 galones de gasolina que, según inteligencia militar, serían destinados al procesamiento de estupefacientes en la subregión de Urabá.

La acción fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería N.° 47, adscrito a la Brigada 17, en coordinación con unidades navales y con apoyo internacional de la Drug Enforcement Administration (DEA). La embarcación, una lancha de alta velocidad equipada con cuatro motores fuera de borda, fue detectada durante labores de control marítimo y posteriormente interceptada.

Insumo estratégico para economías ilegales

En el interior del bote fueron hallados 9.990 galones de combustible, material que presuntamente sería empleado como insumo químico en laboratorios clandestinos dedicados a la producción de alcaloides. De acuerdo con estimaciones oficiales, la afectación económica a las estructuras criminales supera los 1.300 millones de pesos.

Aunque durante la operación no se registraron capturas, las autoridades señalaron que el decomiso impacta directamente la cadena logística de los grupos armados organizados que operan en el Urabá antioqueño.

Posible vínculo con estructura criminal

Información preliminar apunta a que la embarcación estaría relacionada con el grupo armado organizado conocido como Clan del Golfo, organización con presencia histórica en corredores estratégicos para el tráfico de droga y el abastecimiento de insumos.

Las Fuerzas Militares indicaron que el combustible incautado tenía como destino zonas donde funcionan complejos ilegales de procesamiento, lo que evidencia la importancia de los controles marítimos para interrumpir rutas de suministro.

Vigilancia reforzada en el Caribe antioqueño

Tras este procedimiento, las autoridades confirmaron que continuarán los patrullajes y operaciones de interdicción en el litoral del Caribe colombiano, considerado un punto clave para el movimiento de cargamentos ilícitos.

El operativo se enmarca en la estrategia de debilitamiento financiero contra organizaciones criminales, enfocada no solo en la incautación de droga, sino también en el bloqueo de insumos esenciales para su producción.