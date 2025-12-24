Resumen: La Policía Nacional interceptó un camión que transportaba 3.500 kilos de marihuana en la ruta Cali–Andalucía, en el Valle del Cauca, y capturó a una persona presuntamente involucrada. El operativo se realizó durante controles viales reforzados en un corredor estratégico del suroccidente del país, afectando la logística de estructuras criminales y reforzando la ofensiva contra el narcotráfico en la región.

Interceptan camión con 3.500 kilos de marihuana en la ruta Cali–Andalucía; hay un capturado

En una operación de alto impacto desarrollada en el eje vial Cali – Andalucía, en el departamento del Valle del Cauca, la Policía Nacional incautó 3,5 toneladas de marihuana que eran transportadas ocultas en un camión y capturó a una persona presuntamente vinculada con este cargamento ilícito.

El procedimiento fue adelantado por unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico en una de las principales rutas del suroccidente colombiano, utilizada de manera recurrente para el traslado de sustancias ilegales. De acuerdo con las autoridades, este decomiso se convierte en uno de los más relevantes registrados en la región durante los últimos meses.

Golpe operacional y contexto criminal

El estupefaciente fue hallado durante controles viales reforzados, los cuales hacen parte de las acciones preventivas y operativas desplegadas por la Policía en corredores estratégicos del país. La ubicación del operativo cobra especial relevancia, ya que esta vía conecta municipios clave y es considerada un punto crítico para el tránsito de drogas hacia diferentes zonas del territorio nacional.

Según información preliminar, en el área tendría presencia criminal el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), estructura señalada por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico. Por esta razón, las autoridades destacaron que la incautación afecta de manera directa la logística y movilidad de estas organizaciones ilegales.

Afectación al narcotráfico y acciones institucionales

La incautación de las 3,5 toneladas de marihuana representa un impacto significativo para las economías ilegales que sostienen actividades delictivas como el tráfico de drogas y otros delitos asociados. Con este decomiso se evitó que una gran cantidad de estupefaciente llegara a los mercados ilegales, reduciendo su impacto en comunidades vulnerables.

Este resultado se enmarca en la estrategia nacional de seguridad que adelanta la Policía Nacional, en coordinación con otras entidades del Estado, con el objetivo de debilitar las cadenas de producción, transporte y distribución del narcotráfico. En el Valle del Cauca y regiones cercanas, las autoridades han intensificado los controles en vías principales, logrando en los últimos años importantes incautaciones.

Retos de seguridad en el suroccidente del país

El Valle del Cauca continúa siendo una zona estratégica para el transporte terrestre y fluvial, condición que ha sido aprovechada históricamente por grupos armados ilegales para movilizar estupefacientes. A pesar del fortalecimiento de las operaciones de control, el narcotráfico sigue representando un desafío debido a la complejidad del fenómeno y a la persistencia de estructuras criminales en distintos territorios.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas y confirmó que mantendrá la ofensiva contra el crimen organizado para proteger la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.