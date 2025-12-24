¡Golpe al terrorismo en Cauca! Autoridades desmantelan depósito con cuatro carros bomba del EMC

Resumen: Las autoridades desmantelaron un depósito ilegal de explosivos en zona rural de Buenos Aires, Cauca, donde hallaron cuatro carros bomba, armamento y municiones pertenecientes al frente Jaime Martínez del EMC. El operativo conjunto entre la Policía y el Ejército permitió neutralizar el material de guerra antes de que fuera utilizado, en medio de un contexto de alertas por el aumento de la violencia en el norte del departamento.

En una operación coordinada entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, las autoridades lograron desmantelar un depósito ilegal de explosivos en zona rural del municipio de Buenos Aires, Cauca. En el lugar fueron hallados cuatro vehículos acondicionados como carros bomba, además de armamento y municiones, material que sería utilizado por el frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una de las estructuras disidentes de las antiguas FARC con presencia en esta región del país.

El operativo se desarrolló en la vereda San Ignacio, donde las fuerzas de seguridad neutralizaron los artefactos explosivos antes de que fueran empleados en acciones violentas contra la población civil o la Fuerza Pública. La intervención se dio en medio del recrudecimiento de hechos armados que han afectado al norte del Cauca durante las últimas semanas.

Operativo y hallazgos

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la ubicación del depósito fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar un punto estratégico en una zona rural de difícil acceso. En el sitio se encontró material de guerra listo para ser utilizado, lo que evidenció la capacidad logística del grupo armado ilegal.

Las autoridades señalaron que la destrucción del material se realizó de manera controlada, con el apoyo de unidades especializadas en manejo de explosivos, con el fin de minimizar riesgos y evitar afectaciones a las comunidades cercanas. El procedimiento fue supervisado para garantizar que no se produjeran daños colaterales.

¡ ! En Buenos Aires, #Cauca, la @PoliciaColombia, en coordinación con el @COL_EJERCITO, ́ Ó que contenía 4 carros bomba, además de… pic.twitter.com/v5iH8JxeVD — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 24, 2025

Esta acción se da tras alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que había advertido sobre el uso de artefactos explosivos improvisados y ataques indiscriminados en el casco urbano de Buenos Aires, hechos que representaban una amenaza directa para la población y la infraestructura pública.

Contexto de violencia en el norte del Cauca

En los últimos meses, Buenos Aires y sus alrededores han sido escenario de enfrentamientos y acciones armadas atribuidas a grupos ilegales, entre ellos el frente Jaime Martínez del EMC. La presencia de estas estructuras ha generado un ambiente de inestabilidad, marcado por hostigamientos y el uso de explosivos en corredores estratégicos.

Organismos de control han alertado que la instalación de artefactos en vías y zonas de tránsito ha provocado restricciones a la movilidad y situaciones de confinamiento para varias comunidades, incrementando el riesgo para civiles ajenos al conflicto.

Asimismo, varios reportes han vinculado a estas disidencias, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, con ataques a instalaciones policiales y hechos de violencia que han dejado víctimas tanto entre la Fuerza Pública como entre la población civil en el departamento.

Impacto sobre la población y siguientes pasos

Habitantes de Buenos Aires y municipios cercanos continúan viviendo en un clima de zozobra debido a la persistencia de actores armados ilegales en la zona. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha reiterado el llamado a fortalecer la presencia institucional y los mecanismos de protección para las comunidades más expuestas al conflicto.

Las autoridades aseguraron que continuarán las acciones de inteligencia y control para desmantelar redes dedicadas al tráfico de armas y explosivos, en coordinación con otras entidades del Estado.