¡Adiós al taco de Niquía! Arrancaron las obras del intercambio vial La Seca en Bello

Este martes 27 de enero, la Alcaldía de Bello dio luz verde a las intervenciones de la solución vial La Seca, específicamente en el tramo conocido como el “tablero norte–sur”, junto a la primera etapa del Bulevar del Norte.

Esta megaobra, que cuenta con una inversión proyectada total de $196.200 millones de pesos, promete transformar la conectividad entre el norte de Antioquia y el resto del Valle de Aburrá, reduciendo drásticamente los tiempos de desplazamiento.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase operativa intensa sobre la Avenida 32, vía que conecta la Autopista Norte con el sector de Fontidueño.

En el sitio ya se encuentra desplegada la maquinaria amarilla realizando labores de lleno de terraplén y cimentación de las pilas que soportarán la estructura elevada.

Debido a estos trabajos, se ha implementado un sistema de “pare y siga” controlado, por lo que la alcaldía solicitó a los conductores máxima precaución y paciencia ante la reducción de la calzada en este punto estratégico de la malla vial.

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, destacó que para este arranque de obra la alcaldía aportó $30.000 millones de pesos, mientras que el INVÍAS sumará $67.000 millones durante este 2026.

“Damos un paso muy importante para nuestra ciudad. Esta zona ha sido un punto crítico y trabajamos para brindar mayor seguridad a quienes transitan por aquí todos los días”, afirmó la mandataria.

El diseño contempla un puente que se elevará desde el Batallón Pedro Nel Ospina hasta unirse con la Avenida Regional, evitando que miles de vehículos tengan que ingresar a la congestionada glorieta de Niquía.

Por el momento, cerca de 40 personas trabajan a toda marcha en los primeros 910 metros lineales aprobados para intervención.

La ejecución está a cargo del Consorcio Vial Aburrá Norte, con la interventoría de Findeter, garantizando que este desarrollo vial cumpla con los estándares técnicos requeridos.

Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la señalización transitoria y considerar que, aunque las obras generen incomodidades temporales, el beneficio a largo plazo será una movilidad más fluida y segura.

