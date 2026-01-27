¡Los pillaron en San Fernando! Ejército incauta marihuana en Itagüí

Resumen: El Ejército y la Policía incautaron tres libras de marihuana en el barrio San Fernando de Itagüí. El operativo busca golpear el microtráfico en el Valle de Aburrá.

En una ofensiva sostenida contra las redes de microtráfico que operan en el sur del Valle de Aburrá, soldados del Batallón de Policía Militar n.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en una labor coordinada con la Policía Antioquia, asestaron un golpe a las finanzas de las estructuras delictivas en Itagüí.

El operativo, que tuvo lugar en el barrio San Fernando, permitió la incautación de tres libras de marihuana que estaban listas para ser dosificadas y distribuidas en los entornos residenciales y escolares de este municipio.

La intervención institucional se centró en este sector estratégico de Itagüí, donde las autoridades han identificado que grupos delincuenciales comunes organizados intentan establecer focos de venta al menudeo.

Lea también: ¡Se lo llevó el cáncer! Reconocido integrante de los Hermanos Lebrón murió

Según el reporte oficial, el hallazgo de la marihuana es el resultado de tareas de control territorial y registro que buscan asfixiar las economías ilícitas.

Desde la Cuarta Brigada se informó que este tipo de acciones articuladas entre el Ejército y la Policía Nacional son fundamentales para recuperar la tranquilidad en los barrios con alta densidad poblacional.

Los operativos de vigilancia y las patrullas continuarán reforzándose en todo el Valle de Aburrá para desarticular las cadenas de mando del microtráfico y devolverle el espacio público a la comunidad.

Más noticias de Itagüí