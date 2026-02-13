Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Feliz cumpleaños, Mecha! América de Cali, casi un siglo de gloria, resiliencia y un amor que no conoce límites

    El América de Cali celebra este 13 de febrero sus 99 años de existencia, consolidándose como uno de los pilares fundamentales del Fútbol Profesional Colombiano.

    A lo largo de casi un siglo, el conjunto escarlata ha forjado una identidad única marcada por la pasión de su hinchada y una historia de resiliencia que le ha permitido levantarse ante la adversidad para alcanzar la gloria.

    Sus colores y sus estrellas no son solo símbolos deportivos, sino el legado de un sentimiento que se transmite de generación en generación, convirtiendo cada partido en una noche inolvidable para el pueblo americano.

    La Dimayor se unió a los festejos nacionales emitiendo un mensaje especial de felicitación, en el cual destaca la trayectoria del club como una de las instituciones más tradicionales y ganadoras del país.

    El ente rector del fútbol nacional reconoció el impacto del equipo en la liga, resaltando que su grandeza se ha construido gracias al acompañamiento permanente de la afición «Escarlata» en cada competencia.

    Este reconocimiento oficial subraya la importancia de “La Mecha” dentro de la estructura deportiva de Colombia, celebrando su rica herencia de títulos y triunfos.

    Bajo el lema de que el amor verdadero viste de rojo, la institución y sus seguidores conmemoran este aniversario rindiendo homenaje a quienes han formado parte de su historia, desde los ídolos en la cancha hasta el hincha fiel que porta el escudo con orgullo.

    Este 99.º aniversario sirve como antesala al centenario del club, reafirmando que el América es más que un equipo de fútbol; es una seña de identidad y un legado cultural que continúa vibrando con la misma intensidad que el primer día.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


