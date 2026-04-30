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Resumen: Intento de robo en Medellín dejó dos presuntos delincuentes muertos y uno herido.

Intento de robo en Medellín terminó a bala: dos presuntos ladrones muertos y uno herido

Un intento de robo registrado en la noche del pasado miércoles 29 de abril, en el sector del Estadio, en Medellín, dejó como saldo dos presuntos asaltantes muertos y uno más herido, en medio de un intercambio de disparos con un uniformado del Ejército.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió cuando un militar que se encontraba fuera de servicio se movilizaba en su motocicleta y fue interceptado por varios hombres que, al parecer, pretendían cometer un robo y despojarlo de sus pertenencias.

Ante la situación, el uniformado reaccionó utilizando un arma de fuego que contaba con los permisos legales, lo que derivó en un cruce de disparos.

Como resultado, dos de los presuntos implicados murieron en el lugar, mientras que un tercero resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial.

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En la escena, las autoridades hallaron motocicletas y armas de fuego que, según las primeras versiones, habrían sido utilizadas durante el intento de robo.

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El caso es materia de investigación para establecer con claridad cómo se desarrollaron los hechos y la participación de cada uno de los involucrados.

El hombre herido permanece bajo atención médica y será vinculado a un proceso judicial por su presunta participación en el delito de robo, mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Desde la alcaldía se refirieron al caso señalando que este tipo de hechos hacen parte de situaciones en las que se configura la legítima defensa, aunque serán las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades.

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