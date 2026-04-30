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Resumen: Recreo Cultural en Medellín supera el 50% de avance dentro del proyecto Primavera Norte.

¡Así va el Recreo Cultural en Primavera Norte! Ya pasó la mitad del avance y promete transformar la ciudad

El proyecto del Recreo Cultural en el sector de Primavera Norte, en Medellín, alcanzó un avance superior al 50% en su construcción, consolidándose como una de las obras clave dentro de un megaproyecto urbano que busca transformar esta zona de la ciudad.

En cuanto al equipamiento cultural, ya se completaron estructuras principales como bases, módulos y losas, mientras continúan trabajos técnicos relacionados con redes de servicios públicos, lo que permitirá avanzar hacia nuevas etapas constructivas del Recreo Cultural.

La infraestructura está diseñada para albergar distintos espacios enfocados en el desarrollo artístico y comunitario.

Entre ellos se contemplan áreas para formación, producción de contenidos y actividades culturales, además de zonas complementarias que buscan integrar a la comunidad con el entorno.

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Este proyecto también se articula con otras iniciativas urbanas que incluyen la creación de amplias zonas de espacio público, así como equipamientos sociales adicionales que buscan fortalecer la oferta institucional en el territorio.

Las autoridades han señalado que el Recreo Cultural forma parte de una estrategia más amplia para consolidar espacios destinados a la cultura, el aprendizaje y el aprovechamiento del tiempo libre en diferentes sectores de Medellín.

Se espera que la obra continúe avanzando durante los próximos meses, con la meta de ser entregada hacia finales de 2026, mientras que el desarrollo integral del proyecto urbano tendría un horizonte de finalización posterior.

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