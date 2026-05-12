Resumen: Se reporta un presunto enfrentamiento armado en Soacha tras intento de robo a un camión de valores. Hay tres heridos, entre ellos dos escoltas.

Balacera de película en Soacha por intento de robo a un carro de valores

Un escenario de máxima tensión en la mañana de este martes 12 de mayo, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, tras registrarse un violento enfrentamiento armado dentro de una estación de servicio ubicada en el sector de Terreros.

De acuerdo con información preliminar que es materia de investigación por parte de las autoridades, el caos se habría desatado cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar un camión de valores que se encontraba realizando operaciones en el lugar.

Como resultado de la balacera, se reportan hasta el momento tres personas lesionadas. Según las primeras versiones, dos de los heridos serían escoltas de la empresa de seguridad, quienes habrían reaccionado para frustrar el presunto hurto del carro de valores; uno de ellos se encontraría en estado de salud delicado tras el choque.

Por otro lado, se presume que uno de los atacantes también resultó herido al recibir impactos de bala durante el cruce de fuego.

Las autoridades de policía ya hacen presencia en la estación de gasolina para acordonar el área y recolectar los casquillos que quedaron esparcidos en el pavimento.

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