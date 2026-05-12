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    ¡Tres tiros le pegaron! A «cacerolo» lo mataron en Bello ¿ajuste de cuentas?

    Un detalle que ha llamado la atención es que, al parecer, «cacerolo» habría logrado identificar a su atacante instantes antes de recibir la ráfaga de disparos.

    Publicado por: SoloDuque

    Alias "cacerolo" recibió tres disparos que le causaron la muerte, en el barrio Pachelly de Bello
    Alias "cacerolo" recibió tres disparos que le causaron la muerte, en el barrio Pachelly de Bello. Foto: Cortesía
    ¡Tres tiros le pegaron! A «cacerolo» lo mataron en Bello ¿ajuste de cuentas?

    Resumen: La víctima se encontraba transitando por plena calle cuando fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color oscuro. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar a toda velocidad con rumbo desconocido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una nueva alteración del orden público sacudió la tarde del lunes 11 de mayo en Bello. Un hombre de 35 años, conocido con el alias de «Cacerolo», fue asesinado a tiros en plena vía pública tras ser interceptado por sicarios motorizados.

    Las autoridades avanzan en las investigaciones de este crimen, cuya principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado a rentas criminales en la zona.

    Detalles del ataque sicarial a plena luz del día

    De acuerdo con informes preliminares, el hecho de sangre se registró alrededor de las 5:00 de la tarde en la Calle 70 con carrera 65, sector perteneciente al reconocido barrio Pachelly.

    La víctima se encontraba transitando por plena calle cuando fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color oscuro. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar a toda velocidad con rumbo desconocido.

    El hombre recibió tres (3) impactos de bala que acabaron con su vida, localizados en cabeza, hombro y espalda

    Un detalle que ha llamado la atención es que, al parecer, la víctima habría logrado identificar a su atacante instantes antes de recibir la ráfaga de disparos.

    Tras el ataque, unidades de la Policía acordonaron el área mientras el personal forense realizaba la inspección técnica del cadáver.

    Hasta el momento no hay personas capturadas por este hecho. Sin embargo, las primeras indagaciones sugieren que el homicidio de alias «Cacerolo» obedecería a un presunto ajuste de cuentas derivado de temas de microtráfico, una problemática asociada a las dinámicas de los grupos delincuenciales que tienen injerencia en el barrio Pachelly.

    Las autoridades investigan el hecho, para trazar la ruta de escape de los asesinos motorizados y lograr la individualización de los responsables.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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