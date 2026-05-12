Alias "cacerolo" recibió tres disparos que le causaron la muerte, en el barrio Pachelly de Bello. Foto: Cortesía

Resumen: La víctima se encontraba transitando por plena calle cuando fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color oscuro. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar a toda velocidad con rumbo desconocido.

¡Tres tiros le pegaron! A «cacerolo» lo mataron en Bello ¿ajuste de cuentas?

Minuto30.com .- Una nueva alteración del orden público sacudió la tarde del lunes 11 de mayo en Bello. Un hombre de 35 años, conocido con el alias de «Cacerolo», fue asesinado a tiros en plena vía pública tras ser interceptado por sicarios motorizados.

Las autoridades avanzan en las investigaciones de este crimen, cuya principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado a rentas criminales en la zona.

Detalles del ataque sicarial a plena luz del día

De acuerdo con informes preliminares, el hecho de sangre se registró alrededor de las 5:00 de la tarde en la Calle 70 con carrera 65, sector perteneciente al reconocido barrio Pachelly.

La víctima se encontraba transitando por plena calle cuando fue sorprendida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color oscuro. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar a toda velocidad con rumbo desconocido.

El hombre recibió tres (3) impactos de bala que acabaron con su vida, localizados en cabeza, hombro y espalda

Un detalle que ha llamado la atención es que, al parecer, la víctima habría logrado identificar a su atacante instantes antes de recibir la ráfaga de disparos.

Tras el ataque, unidades de la Policía acordonaron el área mientras el personal forense realizaba la inspección técnica del cadáver.

Hasta el momento no hay personas capturadas por este hecho. Sin embargo, las primeras indagaciones sugieren que el homicidio de alias «Cacerolo» obedecería a un presunto ajuste de cuentas derivado de temas de microtráfico, una problemática asociada a las dinámicas de los grupos delincuenciales que tienen injerencia en el barrio Pachelly.

Las autoridades investigan el hecho, para trazar la ruta de escape de los asesinos motorizados y lograr la individualización de los responsables.