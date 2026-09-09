Resumen: Ante la tragedia de que ya nadie compra discos físicos, las superestrellas multimillonarias han encontrado la manera perfecta de no morir de hambre: exprimir a sus fans con objetos inútiles a precios astronómicos, disfrazados de "coleccionismo VIP".

¿Merchandising de lujo o artículos «basura»? Cuando a los artistas les «hace falta ingresos» y a los seguidores ¿les sobra?

Minuto30.com .- Si usted creía que la inflación estaba por las nubes, es porque no ha visto las últimas maravillas del mercado musical. En un acto de profunda conexión con su público, los artistas han decidido que vender entradas y camisetas ya no es suficiente para mantener a sus próximas cuatro generaciones, inaugurando así la era del merchandising de lujo: crear necesidades ridículas que usted no sabía que tenía.

La última gran pionera en este robo a mano armada consentido es Beyoncé. Para celebrar los 20 años de su álbum ‘B’Day’, la «Queen B» ha lanzado al mercado una preciosísima caja de madera de pino con interior de terciopelo verde y una modesta correa de falso cuero de cocodrilo. ¿El contenido de la caja? Absolutamente nada. Está diseñada para que usted guarde los vinilos que ya tuvo que pagar por aparte.

Este privilegio de comprar madera vacía le costará 837,95 euros en España o 948,01 dólares en Estados Unidos. Y no se atreva a quejarse del precio, porque es un tierno capricho egocéntrico: la cifra en dólares (948,01) es un guiño a su fecha de nacimiento (4 de septiembre de 1981). ¡Qué poética forma de vaciarle la cuenta bancaria!

El salón de la fama del absurdo

Por supuesto, Beyoncé no está sola en esta loable misión de convertir el consumo en un acto de fe ciega. El catálogo de productos absurdos para fans fieles tiene opciones para decorar toda su casa:

Artista visionario La «Obra de arte» indispensable El toque maestro de la ironía capitalista Lorde Music Box de ‘Solar Power’ Una caja musical que reinventó el formato físico incluyendo de todo (cartas, fotos, chucherías), menos un disco real. Travis Scott Cojín de pollo frito ($750) Un cojín gigante con forma de nugget de McDonald’s. Una pieza que el Louvre seguramente ya está reclamando. Kylie Minogue Perchas para la ropa Sacó a la venta perchas oficiales, un acto sumamente valiente considerando que ella misma confesó tenerles fobia. Lady Gaga Suspensorio (Jockstrap) Porque no hay mejor forma de escuchar ‘Chromatica’ que usando ropa interior masculina de lujo oficial. KISS El ataúd oficial de la banda Para que el fanatismo lo acompañe literalmente hasta el subsuelo. El único problema es que quien lo paga es el único que no lo puede disfrutar.

La lógica detrás de esto es brillante: crear la demanda después de que el producto ya está en la estantería. A nadie en la historia de la humanidad le hacía falta un cojín de nugget por 750 dólares, hasta que Travis Scott nos iluminó con su existencia.

Visto así, la caja vacía de mil euros de Beyoncé termina siendo una inversión casi sensata frente a genialidades recientes como las entradas ‘audio-only’ (donde usted paga para ir a un concierto sin poder ver el escenario) de Bruno Mars. Al final del día, con la súper caja de Queen B, al menos le queda un cajón muy fino y duradero para guardar sus recibos de deudas. Más le vale que dure.