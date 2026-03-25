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    ¿Lo has visto? Valentín se perdió en Medellín y su familia lo está buscando

    Desapareció el 24 de marzo en la zona de Santa Cruz, en la carrera 46 A

    Publicado por: Juan Manuel

    ¿Lo has visto? Valentín se perdió en Medellín y su familia lo está buscando

    Resumen: Se está buscando un gato llamado Valentín que se ha perdido recientemente. Es un gato macho de color amarillo y blanco, con ojos amarillos, según las características descritas en el aviso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Se está buscando un gato llamado Valentín que se ha perdido recientemente. Es un gato macho de color amarillo y blanco, con ojos amarillos, según las características descritas en el aviso.

    El gato desapareció el 24 de marzo en la zona de Santa Cruz, específicamente en la carrera 46 A, en Medellín. Sus dueños están preocupados y piden la colaboración de las personas que puedan haberlo visto en los alrededores, incluyendo Aranjuez.

    Se solicita que, en caso de tener información sobre su paradero, se comuniquen al número 3014099815.


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