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Resumen: Dos hombres fueron capturados tras un presunto intento de hurto en una entidad bancaria de Medellín. Durante el procedimiento se registró un intercambio de disparos con la Policía.

Intentaron robar un banco en Medellín y terminaron heridos tras enfrentarse a la Policía

Un presunto intento de hurto a una entidad bancaria en el occidente de Medellín terminó con dos personas capturadas y lesionadas, luego de una rápida reacción de la Policía Nacional tras la activación de un botón de pánico en el sector de La América.

De acuerdo con información entregada por el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, las autoridades fueron alertadas sobre la situación y desplegaron de inmediato un operativo para interceptar a los señalados responsables del intento de hurto a un banco.

Según el reporte oficial, durante el procedimiento los sospechosos habrían disparado contra los uniformados que atendían el caso.

Ante esta situación, los policías reaccionaron en el marco del uso legítimo de la fuerza para neutralizar la amenaza.

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Como resultado del intercambio de disparos, los dos presuntos implicados resultaron lesionados y fueron trasladados bajo custodia a un centro asistencial para recibir atención médica.

Posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar en el proceso judicial correspondiente.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron un arma de fuego que, al parecer, habría sido utilizada por los sospechosos. Asimismo, fue inmovilizada una motocicleta que presuntamente emplearon para movilizarse y ejecutar el intento de hurto.

El secretario Manuel Villa destacó la rápida respuesta de los uniformados y aseguró que las acciones contra la delincuencia continuarán en toda la ciudad. «Creyeron que podían atracar y escapar. Se equivocaron», expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

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Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

🚨 Creyeron que podían atracar y escapar. Se equivocaron. La rápida reacción de la Policía tras la activación del botón de pánico en una entidad bancaria de 📍La América, permitió capturar a dos presuntos responsables de este intento de hurto. Durante el procedimiento, los… pic.twitter.com/HYvuZpe5sl — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) June 13, 2026

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