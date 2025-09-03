Resumen: En una acción conjunta de la comunidad y la Policía de Bogotá, un hombre fue capturado en la localidad de Suba tras ser señalado de robar 85 millones de pesos y amenazar a un comerciante con un arma de fuego. El sujeto fue encontrado con signos de agresión, luego de haber sido retenido por los propios ciudadanos, y posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

¡Intentó robar 85 millones de pesos y terminó golpeado! Capturado en Bogotá hombre señalado de hurto y amenazas con arma de fuego

En una acción coordinada entre la comunidad y la Policía de Bogotá, fue capturado en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. El sujeto, que fue inmovilizado y golpeado por los propios ciudadanos, es señalado de haber robado una alta suma de dinero a un comerciante.

El procedimiento policial se activó gracias a una llamada de alerta. Al llegar al barrio Andes, los uniformados de la Estación de Policía de Suba encontraron al individuo retenido por los vecinos. El teniente coronel Diego Villar, comandante de la Estación, informó que los ciudadanos lo señalaron de haber amenazado a un comerciante con un arma de fuego para robarle 85 millones de pesos, producto de la venta de un vehículo.

Esto le podria interesar: ¡Golpe a las mafias albanesas! Capturado en Bogotá alias ‘El Químico’, el criminal que camuflaba cocaína en fertilizantes

Durante la captura, las autoridades encontraron en su poder una pistola con diez cartuchos. El hombre fue trasladado a un centro asistencial para recibir valoración médica antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Ahora, el capturado deberá responder por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, hurto y amenazas.

La Policía de Bogotá destacó la importancia de la denuncia ciudadana, invitando a la comunidad a reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123.