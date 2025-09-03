Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Colombia, con el apoyo de Interpol, capturó en Bogotá a Samir Rosales Rodríguez, alias ‘El Químico’. El delincuente era un enlace clave entre las mafias de los Balcanes y redes de narcotráfico en Suramérica, coordinando el envío de cocaína camuflada desde el puerto de Buenaventura.

¡Golpe a las mafias albanesas! Capturado en Bogotá alias ‘El Químico’, el criminal que camuflaba cocaína en fertilizantes

En un operativo coordinado a nivel internacional, la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con las oficinas de Interpol de Colombia, Ecuador y Albania, capturó en Bogotá a Samir Rosales Rodríguez, conocido como alias ‘El Químico’.

El ciudadano colombiano era requerido con Notificación Roja por las autoridades de Albania, que lo señalaban de pertenecer al Cartel de los Balcanes y de participar en delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y la organización criminal transnacional.

De acuerdo con la investigación, ‘El Químico’ se desempeñaba como un experto técnico en la extracción de cocaína. Su función consistía en viajar a Europa para liderar el complejo proceso de recuperación de la droga que era camuflada en diferentes sustancias, principalmente en cargamentos de fertilizantes orgánicos.

Gracias a su conocimiento, se convirtió en un eslabón clave para las mafias albanesas con presencia en Suramérica, pues conectaba directamente la producción en Colombia con los mercados europeos.

Esto le podria interesar: Enel Colombia pone en marcha la Subestación Eléctrica que alimentará el RegioTram

Los reportes de inteligencia establecieron que Rosales coordinaba el envío de grandes cantidades de droga desde el Pacífico colombiano, especialmente desde el puerto de Buenaventura, hacia países como Albania, Grecia y Montenegro.

Para llevar a cabo estas operaciones, recurría a empresas fachada que servían para encubrir la verdadera naturaleza de los cargamentos y evadir a las autoridades.

La captura de ‘El Químico’ representa un duro golpe para la red de narcotráfico de los Balcanes y refuerza la efectividad de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Al tratarse de una pieza estratégica dentro de la estructura criminal, su detención se considera un objetivo de alto valor en los esfuerzos conjuntos contra las mafias transnacionales.