Resumen: Un juez de Cali condenó a 10 años y 5 meses de prisión a Jorge Saavedra, quien intentó robar 58 millones de pesos a un ciudadano que acababa de retirarlos de un banco. Durante el asalto, ocurrido en el barrio Santa Mónica Residencial, Saavedra disparó contra un funcionario del CTI que intervino para evitar el robo. Ambos resultaron heridos, pero el agresor fue capturado poco después y deberá cumplir la pena en un centro carcelario.

¡Intentó robar 58 millones y terminó condenado! Más de 10 años de cárcel por disparar contra un agente del CTI en Cali

La justicia condenó a 10 años y 5 meses de prisión a Jorge Saavedra, responsable de participar en un intento de hurto de 58 millones de pesos en el norte de Cali, hecho durante el cual disparó contra un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que trató de evitar el crimen.

El fallo fue emitido por un juez de circuito de la capital vallecaucana, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad en los delitos de homicidio y hurto calificado tentados, además de porte ilegal de armas de fuego, todos agravados.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 27 de junio de 2025 en el barrio Santa Mónica Residencial, donde un ciudadano acababa de retirar una alta suma de dinero de una entidad bancaria, producto de la compraventa de un vehículo.

Saavedra, quien se movilizaba como parrillero en una motocicleta, interceptó a las víctimas e intentó apoderarse del dinero. Sin embargo, la situación fue advertida por un funcionario del CTI, quien intervino para frustrar el robo. En ese momento se produjo un intercambio de disparos que dejó heridos tanto al agresor como al investigador, este último con una lesión en una de sus manos.

Pese a huir del lugar, el asaltante fue capturado minutos después, mientras recibía atención médica por las heridas sufridas en el enfrentamiento. Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó las pruebas que lo señalaban directamente como el autor del ataque y del intento de hurto.

Finalmente, el juez determinó que Saavedra deberá cumplir la pena en un centro carcelario, y la sentencia ya quedó en firme.