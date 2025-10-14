¡Finde produtivo en Cali! 57 delincuentes capturados y más 100 mil dosis de marihuana incautadas

Resumen: Los 100 mil gramos de marihuana eran transportados en un vehículo por tres hombres, quienes fueron requeridos por la Policía Metropolitana en un puesto de control

Gracias a los puestos de control itinerantes y las intervenciones integrales en las comunas 12, 15 y 18, las autoridades lograron incautar un cargamento de marihuana de 100 mil dosis, que serían distribuidas en entornos escolares.

Los 100 mil gramos de marihuana eran transportados en un vehículo por tres hombres, quienes fueron requeridos por la Policía Metropolitana en un puesto de control ubicado en la Autopista Suroriental de Cali, a la altura de la carrera 48. De inmediato fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía.

Según el balance de este fin de semana de puente festivo, fueron capturados en total 57 personas, la gran mayoría por el delito de narcotráfico, también fueron incautadas 10 armas de fuego y se recuperaron 11 motocicletas que habían sido robadas.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, destacó que tal como se comprometió en el Concejo de la ciudad, los puestos de control y los patrullajes mixtos continuarán y se seguirán intensificando para poder prevenir posibles delitos.

“Estamos adelantando intervenciones integrales en diferentes comunas, intervenciones que contemplan actividades de prevención de violencia con jóvenes a través de talleres y actividades para emplear el tiempo libre, pero al mismo tiempo adelantamos en las mismas zonas actividades de control que nos han permitido tener resultados concretos por la seguridad de la ciudad”, aseguró el secretario.

Las actividades de prevención hacen parte del programa ‘En la Buena’, que adelanta la Secretaría de Seguridad, de la mano del sector privado, con jóvenes que se encuentran en riesgo.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Bello, señaló que estas intervenciones focalizadas están permitiendo, día a día, incautar armas de fuego que son utilizadas para cometer delitos como hurtos. En lo corrido del año ya van 784 armas incautadas.