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    Mundial 2026: Programación de partidos para este sábado 13 de junio

    El principal atractivo del día será el estreno de Brasil. La «Canarinha» buscará imponer su jerarquía

    Publicado por: SoloDuque

    jornada 3 mundial
    Mundial 2026: Programación de partidos para este sábado 13 de junio

    Resumen: La jornada futbolera se extenderá hasta la medianoche con un duelo de estilos diferentes entre la escuadra australiana y el combinado turco para abrir el Grupo D.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La emoción de la Copa del Mundo continúa hoy con una vibrante jornada de cuatro encuentros que prometen grandes emociones para los aficionados. En esta fecha, la fase de grupos avanza con la participación de las selecciones correspondientes a los Grupos B, C y D.

    A continuación, la agenda detallada de los compromisos para que no te pierdas ningún detalle:

    calendario 13 de junio

    Claves de la jornada:

    Debut de un gigante: El principal atractivo del día será el estreno de Brasil. La «Canarinha» buscará imponer su jerarquía y comenzar con el pie derecho ante un rival siempre complicado como Marruecos.

    Definición temprana en el Grupo C: Este grupo tendrá doble acción hoy, lo que dejará un panorama mucho más claro sobre los favoritos para avanzar a la siguiente ronda tras el choque entre Haití y Escocia.

    Cierre nocturno: La jornada futbolera se extenderá hasta la medianoche con un duelo de estilos diferentes entre la escuadra australiana y el combinado turco para abrir el Grupo D.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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