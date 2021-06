Intento de homicidio frente a dos niños causó indignación

Las autoridades se encuentran buscando a los dos hombres que habría llegado con el rostro cubierto a asesinar a un hombre en plena calle de Nueva York, en Estados Unidos.

La policía pidió ayuda al jefe de detectives de la Policía de la misma ciudad, James Essig, para dar con los responsables del intento de homicidio. En el mensaje de Twitter, la policía de Nueva York informa que, afortunadamente, los menores no fueron heridos.

En el video se ve como un hombre con pasamontañas negro sale perseguido a otro mientras lleva una pistola en mano, y dispara en diversas ocasiones a la víctima, que se cae al suelo luego de que se tropezara con una niña y un niño que pasaban por el lugar.

En el video se observa que el hombre de la sudadera roja cae al suelo ‘se enreda con los menores’, mientras sin importarle la presencia de los niños continúa disparando.

🚨Please Share@NYPDDetectives need your help identifying & locating the 2 men seen in this video shooting another man near 1551 Sheridan Ave. in the Bronx.

Yes, those are children with the victim, who were very fortunately not injured.

Call @NYPDTips at #800577TIPS with info. pic.twitter.com/jiQE9MdKep

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 18, 2021