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Resumen: Capturan a dos hombres en Medellín señalados de intentar hurtos usando la venta de flores como fachada.

Flores en mano y ojos en el bolsillo: cámaras captan intento de hurto en Medellín

Dos hombres fueron detenidos en Medellín luego de ser señalados de, presuntamente, intentar cometer hurtos utilizando como fachada la venta de flores en vía pública.

El caso fue dado a conocer por el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que la situación fue detectada gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad de la ciudad y a la reacción oportuna de la Policía.

De acuerdo con la información oficial, uno de los sujetos se acercaba a las personas ofreciendo flores y solicitando dinero. Mientras interactuaba con las posibles víctimas, habría intentado acceder a sus pertenencias, aprovechando la distracción generada.

Las autoridades identificaron el comportamiento sospechoso en tiempo real, lo que permitió activar un seguimiento inmediato. En el procedimiento también se ubicó una motocicleta que estaría vinculada con la actividad.

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Minutos después, uniformados interceptaron a los dos hombres en la zona, logrando su captura. La motocicleta fue inmovilizada y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Desde la alcaldía se destacó que este tipo de resultados hacen parte de las estrategias de vigilancia y reacción rápida implementadas en la ciudad, apoyadas en el uso de tecnología y patrullaje constante.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantarán el proceso correspondiente para definir la situación legal de los implicados.

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