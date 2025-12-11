Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2
    Intento de fuga en El Buen Pastor desata caos y obliga a intervención del INPEC

    Una interna del patio 6 intentó fugarse de la cárcel El Buen Pastor en medio de una riña.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Intento de fuga en El Buen Pastor desata caos y obliga a intervención del INPEC
    Foto de archivo.
    Intento de fuga en El Buen Pastor desata caos y obliga a intervención del INPEC

    Resumen: Una interna del patio 6 intentó fugarse de la cárcel El Buen Pastor en medio de una riña. El INPEC intervino con gases lacrimógenos y frustró el escape en minutos. Hubo una funcionaria lesionada.

    Un intento de fuga registrado este jueves 11 de diciembre en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá generó momentos de tensión entre la población reclusa y el personal del INPEC.

    Una mujer privada de la libertad trató de escapar aprovechando una riña en el patio 6, uno de los pabellones que ha sido reiteradamente señalado por problemas de higiene y malas condiciones de alimentación.

    De acuerdo con el balance entregado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Cuerpo de Custodia aplicó los protocolos de seguridad y actuó de forma inmediata.

    Para controlar la situación, fue necesario el uso de gases lacrimógenos mientras la guardia intervenía en la zona de techos, donde la interna intentaba trepar hacia una de las fachadas externas.

    La mujer fue recapturada en pocos minutos y posteriormente se efectuó un reconteo general, que confirmó la presencia de 2.795 internas. Durante el operativo, una funcionaria del INPEC habría resultado lesionada.

    Tras el hecho, el Instituto inspeccionó el patio 6 y anunció la apertura de los procedimientos disciplinarios correspondientes.

    El INPEC aseguró que “el funcionamiento del penal se mantiene con normalidad” y destacó que la intervención oportuna evitó el avance de la fuga y mayores afectaciones en la cárcel  El Buen Pastor de Bogotá.

