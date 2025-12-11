El tradicional Torneo Intermunicipal de fútbol de Antioquia, en su sexagésima edición, culminó con éxito su fase de clasificación y tiene definidas a las selecciones que disputarán la Fase Final.

El evento, que este año rinde homenaje a Juan Manuel Gómez Botero, reunió a los mejores equipos de las subregiones, quienes ahora se preparan para la gran fiesta del fútbol de los pueblos.

Los últimos cupos en definirse fueron para los representantes del Suroeste antioqueño, con Pueblorrico coronándose campeón subregional y La Pintada asegurando el tiquete como subcampeón, completando así el selecto grupo de finalistas.

La sede de la gran final será el municipio de Caldas, y la cita está programada del 25 de enero al 1 de febrero de 2026.

¡“El Mundial de los Pueblos” ya tiene a sus protagonistas! La fase final del Intermunicipal se jugará en Caldas

Los once clasificados son la base que dará vida al “Mundial de los Pueblos”, destacando la presencia del actual campeón, El Santuario.

El listado incluye a El Carmen de Viboral y Marinilla por el Oriente; Gómez Plata por el Norte; Segovia y Nechí por el Nordeste y Magdalena Medio; Sopetrán por el Occidente; Bello representando al Área Metropolitana; y Cañasgordas que logró su clasificación vía repechaje.

Antes de que ruede el balón, la emoción se centrará en el sorteo y congreso técnico. Este se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre a las 11:00 a.m. en el edificio Orama.

En este encuentro crucial se definirán los grupos y el calendario oficial de la Fase Final.

Más noticias de Deporte