Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡“El Mundial de los Pueblos” ya tiene a sus protagonistas! La fase final del Intermunicipal se jugará en Caldas

    • ¡“El Mundial de los Pueblos” ya tiene a sus protagonistas! La fase final del Intermunicipal se jugará en Caldas

    ¡“El Mundial de los Pueblos” ya tiene a sus protagonistas! La fase final del Intermunicipal se jugará en Caldas
    ¡Definidas las selecciones del "Mundial de los Pueblos"! La Fase Final del Torneo Intermunicipal 2026 será en Caldas, Antioquia. Foto: Cortesía Liga Antioqueña de Fútbol / Créditos al autor
    Compartir:

    • El tradicional Torneo Intermunicipal de fútbol de Antioquia, en su sexagésima edición, culminó con éxito su fase de clasificación y tiene definidas a las selecciones que disputarán la Fase Final.

    El evento, que este año rinde homenaje a Juan Manuel Gómez Botero, reunió a los mejores equipos de las subregiones, quienes ahora se preparan para la gran fiesta del fútbol de los pueblos.

    Los últimos cupos en definirse fueron para los representantes del Suroeste antioqueño, con Pueblorrico coronándose campeón subregional y La Pintada asegurando el tiquete como subcampeón, completando así el selecto grupo de finalistas.

    La sede de la gran final será el municipio de Caldas, y la cita está programada del 25 de enero al 1 de febrero de 2026.

    ¡“El Mundial de los Pueblos” ya tiene a sus protagonistas! La fase final del Intermunicipal se jugará en Caldas

    Los once clasificados son la base que dará vida al “Mundial de los Pueblos”, destacando la presencia del actual campeón, El Santuario.

    El listado incluye a El Carmen de Viboral y Marinilla por el Oriente; Gómez Plata por el Norte; Segovia y Nechí por el Nordeste y Magdalena Medio; Sopetrán por el Occidente; Bello representando al Área Metropolitana; y Cañasgordas que logró su clasificación vía repechaje.

    Antes de que ruede el balón, la emoción se centrará en el sorteo y congreso técnico. Este se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre a las 11:00 a.m. en el edificio Orama.

    En este encuentro crucial se definirán los grupos y el calendario oficial de la Fase Final.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Presencia colombiana en el renovado Movistar Team 2026: Pescador, Quintana, Rubio y Guatibonza lideran la nueva era

    Atlético Nacional y el DIM ya conocen los árbitros de la final de la Copa: Dimayor lo reveló

    ¡Confirmado! La Equidad se transforma en Internacional de Bogotá

    ¡Chao opitas! Del Huila a Jumbo del Valle

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    ¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

    ¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1


    [grupos] [fixture items="7"]