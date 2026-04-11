Resumen: La Universidad de Antioquia detectó más de 40 casos de fraude durante el examen de admisión a especialidades médicas 2026, en los que aspirantes habrían usado dispositivos tecnológicos no autorizados. Las pruebas fueron anuladas y se abrieron procesos de revisión y posibles sanciones. La institución advirtió que los casos podrían estar relacionados con redes de fraude y reiteró su compromiso con la transparencia del proceso.

¡Hasta con gafas inteligentes! Detectan más de 40 fraudes en exámenes de especialidades médicas de la UdeA

La Universidad de Antioquia encendió las alertas luego de detectar más de 40 casos de presunto fraude durante el proceso de admisión a especialidades médico-quirúrgicas correspondiente al periodo 2026. La situación se presentó en la jornada realizada el viernes 10 de abril, en la que participaron alrededor de 3.700 aspirantes provenientes de Colombia y otros países de Latinoamérica.

El proceso de selección, que contempla múltiples especialidades, maestrías y un doctorado en el área de la salud, tuvo lugar en varias sedes habilitadas por la institución. Sin embargo, durante el desarrollo de la prueba se identificaron comportamientos irregulares asociados al uso de dispositivos tecnológicos no permitidos.

Irregularidades detectadas durante la jornada

Según lo informado por la Facultad de Medicina, algunos aspirantes habrían intentado obtener ventajas indebidas mediante el uso de elementos como celulares, auriculares, intercomunicadores y gafas inteligentes. Además, se reportaron otras estrategias de coordinación entre participantes a través de códigos de vestuario.

De acuerdo con la universidad, estas conductas ya habían sido advertidas previamente en la normativa del proceso, donde se establecía que el uso de este tipo de elementos implicaba la anulación inmediata del examen.

En ese sentido, la institución procedió a invalidar de manera inmediata las pruebas de los implicados y dio inicio a los respectivos procesos de revisión.

Posibles sanciones y revisión de los casos

La Universidad de Antioquia advirtió que las consecuencias para quienes incurrieron en estas prácticas no se limitan a la anulación del examen. También podrían enfrentar sanciones adicionales, entre ellas la prohibición de presentarse nuevamente a procesos de admisión por un periodo de hasta diez semestres, así como eventuales acciones legales.

El caso está siendo evaluado con acompañamiento de instancias jurídicas y académicas, con el fin de determinar el alcance de las irregularidades y las responsabilidades individuales.

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Sobre este punto, la institución recordó que los involucrados son médicos ya graduados, lo que añade un componente ético a la situación y podría derivar en revisiones por parte de organismos encargados del ejercicio profesional.

Alerta por posibles redes de fraude

Más allá de los casos detectados, la universidad expresó su preocupación ante la posibilidad de que existan redes organizadas que estarían promoviendo este tipo de prácticas en distintos procesos de admisión en el país.

Por ello, hizo un llamado a otras instituciones de educación superior para reforzar sus mecanismos de control y vigilancia durante la aplicación de pruebas académicas.

Un proceso altamente competitivo

El examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas de la Universidad de Antioquia es considerado uno de los más exigentes del país. Cada año reúne a miles de profesionales de la salud que compiten por un número limitado de cupos, lo que ha llevado a la institución a fortalecer sus medidas de seguridad y transparencia.

A pesar de los hechos detectados, la universidad destacó que la mayoría de los aspirantes cumplió con las normas establecidas y desarrolló la prueba con normalidad.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con procesos basados en el mérito, la equidad y la transparencia, mientras avanza en la revisión detallada de cada uno de los casos identificados.