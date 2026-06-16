Cae extranjero por caso de explotación sexual en el Parque Lleras: menor usaba identidad falsa

Resumen: Un ciudadano extranjero fue capturado en el Parque Lleras, en Medellín, por su presunta participación en un caso de explotación sexual de menor de edad. Autoridades activaron rutas de protección.

Las autoridades capturaron a un ciudadano extranjero en el sector del Parque Lleras, en Medellín, por su presunta participación en un caso de explotación sexual de menor, durante un procedimiento de verificación adelantado por la Alcaldía y la Policía Nacional.

El operativo fue realizado por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, luego de recibir una alerta sobre la presencia de varias adolescentes acompañadas por un adulto en esta zona.

Durante las labores de identificación, los uniformados detectaron inconsistencias en la documentación presentada por una de las jóvenes.

Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades establecieron que la adolescente había presentado un documento que no correspondía a su identidad y confirmaron que se trataba de una menor de edad.

Ante esta situación, se activaron de inmediato las rutas de atención y restablecimiento de derechos para garantizar su protección.

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Como resultado del procedimiento, el ciudadano extranjero fue capturado por el presunto delito de demanda de explotación sexual de menor y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las investigaciones y definir su situación judicial.

La menor recibió atención integral por parte de las entidades competentes, mientras que otras dos adolescentes que también fueron ubicadas durante el operativo quedaron bajo protección institucional y a disposición de la Comisaría de Familia para la verificación de sus condiciones y la garantía de sus derechos.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y reiteraron que seguirán reforzando los controles en sectores priorizados de la ciudad para prevenir casos relacionados con explotación sexual de menor y proteger a niños, niñas y adolescentes.

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