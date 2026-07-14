Resumen: El duelo definitivo por el cetro más importante del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio de 2026

Un cierre histórico en Nueva York: Tom Cruise, Justin Bieber y Shakira brillarán en la final del Mundial 2026

Minuto30.com .- El torneo más importante del planeta llega a su fin. La final de la Copa del Mundo 2026 no solo coronará al mejor equipo del globo, sino que ofrecerá un espectáculo de medio tiempo y una ceremonia de clausura que promete pasar a la historia por su inigualable lista de celebridades y estrellas de la música.

A continuación, resolvemos las dudas más comunes sobre este magno evento que paralizará al mundo entero.

¿Qué artistas estarán en la ceremonia de clausura?

El cartel confirmado para el cierre del Mundial es verdaderamente de lujo y abarca múltiples géneros y generaciones. Los artistas y personalidades que engalanarán el evento son:

El himno oficial: Shakira y Burna Boy serán los encargados de hacer vibrar el estadio entonando en vivo el ya famoso éxito del torneo, «Dai Dai» .

Pop y K-Pop: El fenómeno global BTS pondrá su sello en la ceremonia, acompañados por ídolos de masas como Justin Bieber y la inigualable ‘Reina del Pop’, Madonna .

Cierre orquestal: El aclamado director de orquesta Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus (junto a Coldplay ) se encargarán de cerrar el evento con broche de oro.

Estrellas invitadas: El espectáculo también contará con la presencia de íconos como Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson, además de apariciones especiales del actor Tom Cruise y el popular creador de contenido IShowSpeed.

¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026?

El duelo definitivo por el cetro más importante del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio de 2026. El imponente escenario elegido para albergar este histórico partido es el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

¿A qué hora empieza la ceremonia y a qué hora es el partido?

Para que no te pierdas ni un solo detalle del show musical ni del encuentro, estos son los horarios oficiales:

Ceremonia de Clausura: El espectáculo comenzará 90 minutos antes de que ruede el balón. Es decir, a la 12:30 p.m. Hora de Colombia .

Silbatazo inicial (El Partido): El juego por la Copa del Mundo arrancará a las 2:00 p.m. Hora de Colombia

El Medio Tiempo: El descanso llegará aproximadamente 45 minutos después del inicio (sumando las pausas de hidratación programadas alrededor del minuto 22 y el tiempo de compensación que añadan los árbitros).

¿Qué equipos jugarán la gran final?

Hasta el momento, la Selección de España es la primera gran invitada y clasificada a la final tras superar sus respectivos encuentros. El segundo finalista se definirá este miércoles 15 de julio, cuando se dispute la electrizante semifinal entre Inglaterra y Argentina. Quien resulte ganador, se medirá ante «La Roja» el domingo en Nueva York.