Resumen: Tres hombres fueron capturados en Rafael Uribe Uribe luego de intentar arrollar a policías y huir de un control. Tras activar un plan candado, las autoridades interceptaron la camioneta y hallaron un revólver con munición oculto en su interior. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras que la Policía de Bogotá reporta un aumento del 25 % en la incautación de armas ilegales este año.

¡Intentaron arrollar a los policías! Capturan a tres sujetos que escondían un revólver en una camioneta en Bogotá

Una intensa persecución terminó con la captura de tres hombres en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, luego de que intentaran huir de un control policial y ocultaran un arma de fuego dentro del vehículo en el que se movilizaban.

El hecho ocurrió en el barrio Country, donde unidades de la Estación de Policía de la localidad realizaban labores de vigilancia y verificación de automotores. Los uniformados detuvieron una camioneta en la que viajaban tres ocupantes, quienes, al recibir la orden de descender, se negaron, trataron de arrollar a los policías y emprendieron la fuga a alta velocidad.

Ante la agresiva reacción, las autoridades activaron un plan candado para bloquear las posibles rutas de escape. Gracias a esta estrategia, el vehículo fue interceptado a pocas cuadras del lugar inicial. Durante el registro, los policías encontraron un arma de fuego tipo revólver con varias municiones,

oculta dentro de la camioneta.

Los tres individuos fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán cargos por tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.

Hicieron caso omiso al pare de los uniformados e incluso intentaron embestirlos para escapar. De inmediato se activó un plan candado y, tras una persecución por las calles de Rafael Uribe, fueron capturados con un revólver y munición oculta. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Los tres fueron puestos a disposición… pic.twitter.com/NnjS7zvwPs — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 10, 2025

Según datos recientes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la ciudad registra este año un aumento del 25 % en la incautación de armas ilegales, con 308 casos más que en el mismo periodo del año anterior. La entidad también reporta más de 33.000 capturas por distintos delitos.

La Secretaría de Seguridad reiteró su llamado a los ciudadanos para denunciar comportamientos sospechosos o situaciones que afecten la convivencia a través de la Línea 123, una herramienta clave para fortalecer la respuesta frente al delito en la capital.