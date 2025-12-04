Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Lo agarraron entre todos: ciudadano cae tras intentar hurtar con machete en La Estrella

La rápida acción conjunta de ciudadanos y personal de una empresa de seguridad privada permitió neutralizar una situación de peligro en una vía que conduce al municipio de La Estrella.

Los valientes intervinientes lograron la retención de un habitante de calle que generaba pánico al ser sorprendido hurtando e intimidando con un machete.

El sujeto fue visto presuntamente cometiendo hurto a varias personas del lugar, a quienes además estaba amenazando con el arma blanca, elevando el nivel de riesgo de la situación.

Ante el peligro inminente y la necesidad de actuar rápidamente, el personal de seguridad y varios testigos lograron, mediante una coordinación efectiva, retener y desarmar al hombre, impidiendo que continuara la agresión y los hurtos.

El individuo quedó inmovilizado y a disposición de la empresa de seguridad y los ciudadanos hasta la llegada de las autoridades competentes. Los uniformados realizaron el procedimiento de captura formal y lo trasladaron a la estación policial para su judicialización.

Este evento resalta la importancia de la colaboración ciudadana y la seguridad privada para prevenir delitos graves cuando la respuesta de las autoridades se demora.

