    ¡No hay mañana! Convocados de Atlético Nacional para buscar la victoria ante el DIM
    Con David Ospina en duda por gripa, Atlético Nacional anunció a los convocados con los que tiene que ganar esta noche. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció el grupo de convocados para enfrentar a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), en un clásico crucial por la Liga BetPlay II-2025, buscando una victoria que los mantenga con vida en el cuadrangular final. En la lista destacan los tres porteros, David Ospina, Harlen Castillo y Luis Marquínez, debido a la duda sobre la participación de Ospina por un fuerte cuadro gripal, mientras que el resto del equipo incluye a jugadores como William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. El partido, vital para las aspiraciones del "verde paisa" de clasificar a la final, se jugará a las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció el grupo de convocados con los que enfrentarán al DIM, buscando seguir con vida en el cuadrangular.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Si bien el verde paisa no la tiene fácil para clasificar a la final, lo cierto es que una victoria lo deja con vida en el cuadrangular y a eso le quiere apostar Arias.

    Para el clásico paisa número 325 por la Liga BetPlay II-2025, el estratega convocó a David Ospina, Harlen Castillo, Luis Marquínez.

    Para este juego se convocaron los tres porteros, teniendo en cuenta que David Ospina está en duda por un fuerte cuadro gripal.

    Los demás convocados son William Tesillo, César Haydar, Simón García, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido y Andrés Salazar.

    Igualmente, fueron llamados Élkin Rivero, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Bauzá, Billy Arce y Juan Manuel Rengifo.

    Finalmente, el grupo de convocados lo completan Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.

    El compromiso se disputará desde las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

