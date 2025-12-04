¡No hay mañana! Convocados de Atlético Nacional para buscar la victoria ante el DIM

Resumen: El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció el grupo de convocados para enfrentar a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), en un clásico crucial por la Liga BetPlay II-2025, buscando una victoria que los mantenga con vida en el cuadrangular final. En la lista destacan los tres porteros, David Ospina, Harlen Castillo y Luis Marquínez, debido a la duda sobre la participación de Ospina por un fuerte cuadro gripal, mientras que el resto del equipo incluye a jugadores como William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. El partido, vital para las aspiraciones del "verde paisa" de clasificar a la final, se jugará a las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.