¡No hay mañana! Convocados de Atlético Nacional para buscar la victoria ante el DIM

Resumen: El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció el grupo de convocados para enfrentar a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), en un clásico crucial por la Liga BetPlay II-2025, buscando una victoria que los mantenga con vida en el cuadrangular final. En la lista destacan los tres porteros, David Ospina, Harlen Castillo y Luis Marquínez, debido a la duda sobre la participación de Ospina por un fuerte cuadro gripal, mientras que el resto del equipo incluye a jugadores como William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos. El partido, vital para las aspiraciones del "verde paisa" de clasificar a la final, se jugará a las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.
Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció el grupo de convocados con los que enfrentarán al DIM, buscando seguir con vida en el cuadrangular.
Si bien el verde paisa no la tiene fácil para clasificar a la final, lo cierto es que una victoria lo deja con vida en el cuadrangular y a eso le quiere apostar Arias.
Para el clásico paisa número 325 por la Liga BetPlay II-2025, el estratega convocó a David Ospina, Harlen Castillo, Luis Marquínez.
Para este juego se convocaron los tres porteros, teniendo en cuenta que David Ospina está en duda por un fuerte cuadro gripal.
Los demás convocados son William Tesillo, César Haydar, Simón García, Andrés Felipe Román, Camilo Cándido y Andrés Salazar.
Igualmente, fueron llamados Élkin Rivero, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Bauzá, Billy Arce y Juan Manuel Rengifo.
Finalmente, el grupo de convocados lo completan Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.
El compromiso se disputará desde las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante DIM ⚪️#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/o4hdHb7h0F
— Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 4, 2025
Más noticias de Atlético Nacional