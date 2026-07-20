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Resumen: Un incendio de cobertura vegetal registrado entre Guarne y Copacabana movilizó durante la noche del domingo y la madrugada del lunes a los cuerpos de bomberos de ambos municipios. Tras varias horas de labores coordinadas, la emergencia fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades destacaron la rápida respuesta de los organismos de socorro e hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier conato de incendio.

¡Intensa madrugada para los bomberos! Voraz incendio forestal se registró entre Guarne y Copacabana

Un incendio de cobertura vegetal registrado la noche del domingo en un sector de la vía antigua Guarne-Medellín, cerca del límite entre Guarne y Copacabana, movilizó a los organismos de socorro, que lograron controlar la emergencia tras varias horas de trabajo.

La situación fue reportada hacia las 11:50 p. m., lo que permitió la activación del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Guarne para coordinar la atención.

Inicialmente, unidades del Cuerpo de Bomberos de Guarne atendieron el llamado. Debido a la magnitud del incendio y a las condiciones del terreno, fue necesario solicitar apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Copacabana, que se sumó a las labores durante la madrugada.

Operativo conjunto evitó una emergencia mayor

Los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en contener el avance de las llamas para impedir que se extendieran hacia otras áreas.

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Según el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, hacia la 1:55 a. m. el incendio fue declarado bajo control, por lo que el operativo concluyó y las unidades regresaron a sus respectivas bases.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni se ha entregado un balance oficial sobre la extensión de la cobertura vegetal afectada.

Llamado a reportar cualquier conato de incendio

La Administración Municipal de Guarne destacó la articulación entre los cuerpos de bomberos de ambos municipios, cuya respuesta permitió controlar la situación sin que se presentaran consecuencias mayores.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de manera inmediata cualquier incendio o situación que represente un riesgo para las personas o el medio ambiente, con el fin de facilitar una atención oportuna.