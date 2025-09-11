El atleta colombiano Romeo Chávez se mantiene en competencia en el Campeonato Mundial de Surf, que se disputa en las playas La Bocana y El Sunzal en El Salvador.

El surfista nacional avanzó a la tercera ronda de la competencia tras ocupar el segundo lugar en el Heat 13 de la segunda ronda.

Allí se enfrentó al brasileño Michael Rodrigues, el argentino Nacho Gundesen y el puertorriqueño Toth Brian. Sus puntajes más altos, 5.00 y 4.97, sumaron un total de 9.97.

En la tercera ronda, Chávez compartió grupo con el campeón olímpico de París 2024, Kauli Vaast (Francia), el marroquí Teva Bouchgua y el local Bryan Pérez.

El colombiano registró un total de 6.80, lo que lo ubicó en el cuarto lugar del grupo.

¡Colombia se enciende en el Mundial de Surf! Romeo Chávez avanza a la siguiente ronda

Con este resultado, Romeo Chávez pasó al Heat 7 del cuarto repechaje, donde se enfrentará al estadounidense Luke Guinaldo.

Por su parte, la surfista colombiana Angelina Decesare finalizó su participación en el evento.

Después de liderar el primer repechaje con una puntuación de 9.4, y obtener el segundo lugar en el segundo repechaje con un global de 9.17, Decesare concluyó su recorrido al ocupar la cuarta casilla en el tercer repechaje.

En esta última instancia, la colombiana tuvo un acumulado de 6.17, mientras que el primer puesto fue para la alemana Rachel Presti (13.50).

