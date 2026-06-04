¡En Medellín! Caen 15 presuntos integrantes del GDO «San Pablo», señalados de extorsiones y secuestros

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Resumen: Las autoridades capturaron a 15 presuntos integrantes del grupo delincuencial San Pablo, señalado de extorsiones, secuestros y otros delitos en Medellín. Entre los detenidos estarían cuatro coordinadores de zona.

Un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en Medellín fue propinado por las autoridades tras la captura de 15 presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) San Pablo, organización señalada de cometer delitos como extorsión, secuestro, desplazamiento forzado, hurto y tortura en diferentes sectores del nororiente de la ciudad.

La operación fue liderada por el Gaula de la Policía Nacional y permitió la captura de 14 personas mediante orden judicial y una más en flagrancia. Entre los detenidos figuran quienes serían coordinadores de zona dentro de la estructura, conocidos con los alias de ‘La Mika’, ‘Pirulo’, ‘Bedoya’ y ‘El Ciego’.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo tendría injerencia principalmente en las comunas Popular y Manrique, donde presuntamente ejercía control criminal mediante amenazas, cobros extorsivos, intimidaciones y desplazamientos forzados.

Las autoridades señalaron que esta estructura estaría alineada con el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) La Terraza, una de las organizaciones criminales con mayor influencia en la ciudad.

“Estamos golpeando las estructuras desde sus coordinadores, sus finanzas y sus redes criminales. Medellín no será refugio para quienes viven de la extorsión, el secuestro y la intimidación de nuestros ciudadanos. Vamos tras ellos y los estamos llevando ante la justicia”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Durante los allanamientos y procedimientos judiciales fueron incautados elementos que, según las autoridades, servirían como material probatorio dentro del proceso investigativo.

Entre ellos se encuentran registros de presuntos cobros extorsivos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y sustancias estupefacientes listas para su comercialización.

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El balance oficial reporta la incautación de $15 millones de pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares, 340 cigarrillos de marihuana, 180 dosis empacadas en tubos plásticos, 100 bolsas con una sustancia similar a base de coca y documentación relacionada con supuestos cobros ilegales a comerciantes y ciudadanos.

Según las autoridades, varios de los capturados tendrían funciones estratégicas dentro de la organización, coordinando actividades ilícitas y manteniendo el control de rentas criminales en los sectores donde operaban.

“A las estructuras criminales les estamos enviando un mensaje claro: no hay zonas vedadas para la institucionalidad. Seguiremos llegando a cada barrio, identificando cabecillas, coordinadores y actores criminales para proteger a la ciudadanía y recuperar los territorios para la legalidad”, agregó Villa Mejía.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y actualmente avanzan las audiencias judiciales para definir su situación jurídica.

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